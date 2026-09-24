Persaingan memperebutkan penghargaan Ballon d'Or 2026 semakin memanas seiring mendekatnya pengumuman pemenang, pada bulan Oktober mendatang, di tengah kegigihan setiap kandidat mempertahankan peluangnya dan menyodorkan argumen yang mendukung kelayakannya meraih penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola.

Persaingan ini tidak hanya terbatas pada para pemain, karena klub-klub pun mulai turut mendukung kandidat mereka masing-masing. Real Madrid berdiri di belakang Kylian Mbappe, sementara Barcelona mendukung bintangnya, Lamine Yamal, sedangkan Bayern Munich mendukung penyerangnya, Harry Kane, adapun Paris Saint-Germain mendukung duetnya Ousmane Dembele dan Khvicha Kvaratskhelia.

Dengan semakin sengitnya persaingan, sejumlah klub mulai melontarkan kritik kepada media yang mereka nilai tidak bersikap sama netralnya terhadap semua kandidat, terutama dengan adanya perbedaan liputan media untuk setiap pemain dan besarnya ruang yang mereka dapatkan di berbagai platform.

Dalam konteks ini, Paris Saint-Germain mengizinkan majalah "France Football" yang bertanggung jawab atas pemberian penghargaan tersebut untuk melakukan wawancara dengan trio Fabian Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia, dan Ousmane Dembele, dalam rangka liputan khusus para kandidat penghargaan Ballon d'Or, sebelum keadaan berkembang setelah edisi tersebut terbit.

Menurut apa yang diberitakan jaringan "Foot Mercato", mengutip surat kabar Prancis "Le Parisien", para pejabat klub Paris tersebut tidak puas setelah mendapati bahwa Kylian Mbappe, pemain Real Madrid saat ini, adalah sosok yang paling banyak tampil dalam konten majalah itu, meskipun majalah tersebut telah mewawancarai 3 pemain dari Paris.

Hal ini menimbulkan rasa tidak puas di dalam Paris Saint-Germain, disertai lontaran kritik kepada France Football, pihak yang mengelola penghargaan Ballon d'Or, di tengah persaingan ketat antara Dembele dan Kvaratskhelia di satu sisi, serta Mbappe dan para kandidat lainnya di sisi lain, sehingga suasana di sekitar penghargaan ini semakin memanas menjelang pengumuman pemenang pada tanggal 26 Oktober mendatang di ibu kota Inggris, London.

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