Gara-gara Mbappe, China Jatuhkan Sanksi Pertama kepada Real Madrid

Platform video asal China "Migu" menarik laga Racing Santander melawan tamunya Real Madrid, yang dijadwalkan sebagai bagian dari pertandingan pekan ke-11 La Liga, dari daftar program televisinya selama akhir pekan, dalam perkembangan terbaru dari krisis yang mencuat terkait pernyataan bintang Prancis, Kylian Mbappe, mengenai pemimpin historis China Mao Zedong, meski pemain tersebut telah meminta maaf.

"Migu", yang memiliki sekitar 400 juta pelanggan di China, merupakan salah satu platform yang bertanggung jawab menyiarkan acara olahraga di negara itu, termasuk pertandingan Liga Spanyol.

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Keputusan ini muncul di tengah meningkatnya dampak dari pernyataan Mbappe mengenai mendiang pemimpin China, serta langkah-langkah China yang menyusul untuk mengakhiri aktivitas komersial yang terkait dengan pemain tersebut, termasuk penyiaran pertandingan yang ia ikuti.

Berdasarkan keputusan ini, laga Real Madrid melawan Racing Santander, yang dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu mendatang di stadion "El Sardinero", tidak akan disiarkan di China, yang dapat menimbulkan dampak ekonomi baik bagi Liga Spanyol maupun klub Kerajaan, menurut surat kabar "Mundo Deportivo".

Badai dari China

Krisis bermula setelah beredarnya sebuah cuplikan dari wawancara video Mbappe, di mana ia berbicara tentang sebuah gambar satir, yang menampilkan wajahnya ditempelkan pada gambar seorang tokoh politik China, dan ia menyebut tokoh tersebut sebagai diktator China.

Meski ia tidak menyebut nama Mao Zedong secara langsung, gambar itu dikaitkan dengan mantan pemimpin China tersebut, yang memicu kemarahan luas di berbagai platform media sosial China.

Mbappe telah menyampaikan permintaan maaf, mengungkapkan penyesalannya telah menyakiti perasaan orang-orang di China dan di luar negeri. Real Madrid juga secara resmi meminta maaf kepada rakyat China, dan Presiden La Liga Javier Tebas bergerak untuk meredam krisis, tetapi permintaan maaf tersebut tidak serta-merta mengakhiri perselisihan.

Menurut laporan media, sejumlah perusahaan China, di antaranya grup produk susu Mengniu, Shanghai Milkground, dan produsen minuman Dongpeng, mengakhiri hubungan komersial mereka dengan pemain tersebut, dalam perkembangan yang mengancam pendapatan iklan serta peluang masa depannya di pasar China.



