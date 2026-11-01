Gara-gara foto kekasihnya, bintang Barcelona jadi bahan ejekan di ruang ganti

Joan Garcia saat ini tengah menjalani salah satu periode terbaiknya dengan kostum Barcelona. Di musim keduanya sebagai penjaga gawang klub Catalan tersebut, ia merasa sangat nyaman, persis seperti yang ia rasakan pada hari pertamanya di klub, meski faktanya ia bergabung setelah datang dari rival tradisional, Espanyol.

Sang kiper memilih untuk tetap tinggal di Barcelona agar bisa dekat dengan keluarga dan teman-temannya, sebuah keputusan yang juga didorong oleh peluang olahraga istimewa yang ditawarkan klub Catalan tersebut kepadanya.

Penjaga gawang Barcelona itu hadir sebagai tamu dalam musim ketiga program "Late Xperience" yang dipandu oleh jurnalis Bibiana Ballbe, di mana ia berbicara secara terbuka tentang pengalamannya bersama Barca, selain berbagai topik menonjol lainnya.

Joan Garcia menyatakan, sebagaimana dikutip surat kabar "Sport": "Saya sangat bahagia, dan saya sudah beradaptasi dengan lebih baik; saya menjadi lebih tenang sekarang. Selain itu, suporter Barcelona menyambut saya dengan sangat hangat, dan ini membantu seseorang merasa nyaman dan tenteram".

Pertandingan berikutnya BAR Champions League 15.00 AVL

Mantan pemain Espanyol itu mengakui bahwa dirinya benar-benar menyatu dengan skuad Barcelona, seraya berkata: "Ruang ganti ini diisi para pemain berusia muda; di usia dua puluh empat tahun, saya hampir menjadi yang tertua di antara mereka! Ini adalah kelompok yang sangat muda, penuh energi, dan dipenuhi candaan serta teriakan. Kami semua bersahabat; kami menghabiskan berjam-jam bersama, dan suka atau tidak, pada akhirnya kamu menyatu dengan mereka".

Garcia mengungkap nama-nama rekan setimnya yang memiliki hubungan paling erat dengannya, seraya berkata: "Selama pemusatan tim, saya biasanya menghabiskan waktu bersama Fermin Lopez, Dani Olmo, Pedri, dan Eric. Adapun soal tempat tinggal di kamar, saya lebih suka sendirian agar bisa mendapatkan sedikit ketenangan dan kedamaian, meski sebagian rekan saya lebih suka berbagi kamar dengan yang lain".

Meski memiliki hubungan baik dengan semua orang, kiper Barcelona ini kerap menjadi sasaran gambar jenaka di dalam ruang ganti; terutama ketika ia memposting foto-foto di akun media sosialnya yang menampilkan dirinya bersama pasangannya di pegunungan, sebuah aktivitas yang selalu ia lakukan setiap ada kesempatan.

Ia menjelaskan: "Ketika saya tiba di ruang ganti dan memposting foto di media sosial, beberapa rekan mencandai saya; tetapi setiap orang punya keanehannya masing-masing".

Ia mengakhiri dengan berkata: "Saya suka pergi ke pegunungan bersama pasangan saya. Kami sangat menyukai pegunungan, dan setiap kali ada kesempatan, kami pergi ke sana. Saya juga membuat rencana seperti ini bersama teman-teman saya".