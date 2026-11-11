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Alex Baena, bintang Atletico Madrid, mengungkap di balik layar ketegangan yang melanda ruang ganti tim akibat pernyataan penyerang asal Argentina, Julian Alvarez, selama musim panas lalu, setelah ia menyatakan keinginannya untuk meninggalkan klub.

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Baena berbicara tentang krisis ini dalam sebuah wawancara dengan radio Spanyol "Cadena SER", menjelaskan bahwa pernyataan terbuka Alvarez mengenai masa depannya tidak dibiarkan berlalu begitu saja di dalam tim, dan meninggalkan dampak yang jelas pada suasana di antara para pemain.

Pemain Spanyol itu mengakui bahwa pengumuman salah satu rekan setimnya tentang keinginan untuk pergi merupakan hal yang aneh bagi grup, seraya menegaskan bahwa para pemain merasa tidak nyaman dengan cara yang dipilih penyerang Argentina itu untuk mengungkapkan sikapnya.

Baena mengatakan, sebagaimana dikutip jaringan "Foot Mercato": "Wajar jika terasa sedikit aneh ketika salah satu rekan setim saya mengumumkan keinginannya untuk pergi secara terbuka. Kami benar-benar tidak menyukai hal itu, tetapi saya memahami bahwa seorang pemain mungkin ragu jika menerima tawaran dari Barcelona atau Real Madrid".

Ia menambahkan bahwa keberatan para pemain bukanlah terkait dengan keinginan Alvarez untuk menjalani pengalaman baru, melainkan lebih terkait dengan cara ia mengumumkan sikapnya di depan semua orang, seraya menyatakan bahwa rekan-rekan setimnya akan memberinya dukungan apa pun keputusan yang akan diambilnya mengenai masa depannya.

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Baena menjelaskan bahwa ia tidak berbicara secara pribadi dengan penyerang Argentina itu mengenai krisis ini, tetapi ia menilai bahwa Alvarez sangat menyadari sifat tindakannya dan potensi dampak pernyataannya terhadap hubungannya dengan para pemain lain di dalam ruang ganti.

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Pemain Atletico Madrid itu melanjutkan pembicaraannya dengan menyatakan bahwa Alvarez kemudian menangani situasi tersebut, setelah menyampaikan permintaan maaf kepada rekan-rekan setimnya atas cara masalah itu muncul, seraya menganggap bahwa langkah ini patut diapresiasi dari penyerang Argentina itu dan menegaskan kesadarannya terhadap ketidaknyamanan yang telah ia timbulkan.

Pada saat yang sama, Baena menegaskan bahwa perselisihan itu tidak memengaruhi komitmen harian Alvarez dengan tim, menjelaskan bahwa pemain itu masih bekerja keras selama latihan, dan berupaya mengembalikan level terbaiknya serta membantu Atletico Madrid di berbagai kompetisi.

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Bintang Spanyol itu juga menyinggung sikap para suporter Atletico Madrid terhadap persoalan ini, dengan menganggap bahwa mereka memiliki alasan yang kuat untuk merasa tidak senang dengan cara peristiwa itu berkembang, merujuk pada kontroversi yang menyertai pernyataan penyerang Argentina itu serta spekulasi terkait masa depannya.

Pernyataan Baena mencerminkan besarnya dampak yang ditinggalkan krisis Alvarez di dalam Atletico Madrid, setelah keinginannya untuk pergi berubah dari sekadar berkas yang terkait dengan masa depan pribadinya menjadi sebuah persoalan yang memicu perdebatan di dalam ruang ganti, meski ada upaya untuk meredam situasi dan mengembalikan ketenangan di antara para pemain.

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Julian Alvarez menjadi sorotan pembicaraan media internasional, selama periode bursa transfer musim panas lalu, setelah ia mengumumkan keinginannya untuk pergi dari Atletico Madrid, di tengah keinginan kuat dari pihak Barcelona untuk merekrutnya guna memperkuat lini serangan mereka, terutama setelah kepergian duet Robert Lewandowski dan Ferran Torres.

Namun Atletico Madrid menolak bernegosiasi dengan Barcelona mengenai Alvarez, dan mempertahankan jasa bintang Argentina itu yang saat ini menjalani musim ketiganya bersama klub Madrid tersebut, perlu diketahui bahwa ia bergabung dengan skuad mereka pada tahun 2024 dari Manchester City.