Zinedine Zidane, pelatih kepala timnas Prancis, menghadapi tantangan baru dalam proses pemilihan daftar pemainnya yang akan datang, di tengah berlanjutnya absennya sejumlah elemen kunci akibat cedera, menjelang pengumuman nama-nama yang dipanggil pada hari Jumat mendatang.

Zidane sebelumnya pernah menghadapi situasi serupa selama jeda internasional September lalu, ketika ia terpaksa menyikapi absennya William Saliba dan Aurelien Tchouameni, sebelum keduanya disusul oleh Ibrahima Konate, yang kemudian digantikan oleh Leny Yoro dalam daftar tersebut.

Menurut jaringan "Foot Mercato", di jantung pertahanan, William Saliba masih jauh dari kembali ke lapangan selama beberapa pekan ke depan, selain itu Maxence Lacroix juga absen akibat robekan pada tendon lutut, cedera yang bisa membuatnya menepi hingga akhir tahun.

Tiga kursi di lini belakang tampak sudah dipastikan untuk Dayot Upamecano, Jeremy Jacquet, dan Ibrahima Konate, sementara kartu keempat masih menjadi ajang persaingan antara Leny Yoro, yang belum menunjukkan level yang diharapkan bersama Manchester United tetapi tampil mengesankan bersama timnas Prancis sepanjang bulan lalu, dan Lucas Hernandez, yang meyakinkan dalam penampilan-penampilan terakhirnya bersama Paris Saint-Germain, di samping Wesley Fofana, yang tampil menonjol menghadapi Manchester United kemarin, Sabtu.

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Di sisi kanan, keraguan menyelimuti posisi Jules Kounde, setelah ia absen dari dua laga Barcelona menghadapi Real Madrid dan Paris Saint-Germain akibat keseleo pada pergelangan kaki, hal yang bisa membuka pintu bagi kembalinya Pierre Kalulu untuk mengisi posisi ini.

Adapun posisi kedua di sisi kanan, masih sulit untuk menentukan siapa pemain yang paling dekat untuk mengisinya, di tengah menurunnya menit bermain Malo Gusto bersama Chelsea, dan meski ada peningkatan mencolok pada level Jonathan Clauss bersama Nice, ia tidak sepenuhnya sesuai dengan kriteria Zidane, yang menempatkan pembangunan tim untuk masa depan sebagai salah satu prioritasnya.

Benjamin Pavard juga absen akibat cedera, sementara Andy Diouf sebenarnya bisa menjadi opsi tambahan untuk mengisi posisi ini, tetapi Zidane bersikukuh selama jeda internasional pertama untuk mengandalkannya di sisi kiri.

Apakah Dembele dan Olise absen?

Di lini tengah, peluang Manu Kone untuk pulih dari cedera paha sebelum jadwal pemusatan latihan mendatang tampak kecil, tetapi Zidane menanti kembalinya jasa Aurelien Tchouameni, Warren Zaire-Emery, dan Adrien Rabiot, yang berhasil mencetak gol dengan kostum Milan dalam laga menghadapi Inter pada derbi Sabtu lalu, yang berakhir dengan kemenangan timnya dengan skor 3-1.

Eduardo Camavinga dan Lucas Da Cunha diperkirakan akan mempertahankan tempat mereka dalam daftar, selain itu keputusan Zidane mengandalkan Rayan Cherki di lini tengah selama jeda internasional lalu mengurangi kemungkinan terjadinya perubahan besar di posisi ini.

Di lini serang, pelatih asal Prancis itu memiliki banyak opsi, tetapi ia mungkin terpaksa mengandalkan beberapa nama yang tak terduga, setelah daftar sebelumnya menyaksikan pemanggilan Esteban Lepaul, di tengah banyaknya cedera yang menimpa elemen-elemen serang.

Ousmane Dembele absen dari perhitungan, sementara keraguan menyelimuti posisi Michael Olise, yang mengalami cedera selama laga menghadapi Dortmund Sabtu lalu, selain itu Esteban Lepaul juga mengalami cedera pada pergelangan kaki kiri.

Kondisi ini membuka pintu bagi kemungkinan kembalinya Marcus Thuram, penyerang Inter Milan, yang menampilkan level bagus selama periode terakhir, hal yang disinggung oleh saluran Telefoot sebagai salah satu opsi yang terbuka bagi Zidane untuk menutupi absennya para pemain serang.

Sebaliknya, kemunculan Eli Junior Kroupi bersama timnas Prancis mungkin tertunda, meski ada antisipasi besar untuk pemanggilannya, setelah ia menepi dari lapangan selama beberapa bulan akibat cedera. Namun, penyerang Bournemouth itu mulai memulihkan kesiapannya secara bertahap, dan berhasil memberikan satu assist dalam penampilannya yang hanya berlangsung 22 menit menghadapi Leeds pekan ini.