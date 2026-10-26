Adriano Galliani resmi terdaftar sebagai ofisial pendamping di Enotria 1908, klub amatir asal Milan. Informasi ini diperoleh ANSA. Langkah formal ini diperlukan agar mantan direktur utama AC Milan dan Monza dapat mencalonkan diri sebagai presiden FIGC.



Sementara itu, pertemuan informal yang dijadwalkan berlangsung besok antara klub-klub Serie A yang belum menentukan sikap tengah dinantikan. Sekitar sepuluh klub dihadapkan pada pilihan antara kembali mendukung Giovanni Malagò atau beralih mendukung senator dari Forza Italia tersebut