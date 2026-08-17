Galli membalas Maldini: "Dia tidak pernah benar-benar mengurus sektor pemain muda"

Pernyataan Paolo Maldini tentang akademi AC Milan tidak luput dari perhatian Filippo Galli. Dalam wawancara dengan Corriere della Sera , mantan kapten AC Milan itu menjadikan pengalaman putranya, Christian dan Daniel, sebagai contoh masalah sepak bola Italia: "Di tim muda AC Milan hanya bicara taktik; jika seorang anak punya bakat, itu jadi masalah".









Kata-kata itu langsung menyasar Galli, yang menjadi penanggung jawab akademi AC Milan dari 2009 hingga 2018 dan selama bertahun-tahun menjadi rekan setim Maldini di Milan. Di blog "Kompleksitas Sepak Bola" mantan bek itu membalas: "Pernyataan itu menyangkut saya secara langsung", sambil menegaskan bahwa proses tersebut dibangun oleh seluruh kelompok kerja dan juga melalui kerja sama dengan Universitas Katolik.

















Poin utamanya memang menyangkut Daniel Maldini. Galli mengingatkan bahwa putra Paolo, yang kini di Cagliari, melewati akademi dalam fase pematangan fisik yang lebih lambat dibandingkan rekan-rekan sebayanya. Sebuah kondisi yang bisa saja merugikannya jika tujuannya hanya menang secepatnya. Namun, menurut Galli, AC Milan memilih untuk menunggunya: "Bakatnya dikenali, dilindungi, dan didampingi".





"Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana pelajaran yang sama, ketika diterapkan pada akademi, tiba-tiba bisa menjadi ‘terlalu banyak taktik’. Maldini tidak pernah benar-benar menangani sektor pemain muda".