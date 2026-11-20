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Galatasaray vs. Samsunspor: Waktu kick-off

Super Lig - Pekan 12 21 Nov 2026 - 08.00 Rams Global Stadyumu

Galatasaray menjamu Samsunspor di NEF Stadyumu, Istanbul, dalam duel Süper Lig. Pemuncak klasemen itu menjadi favorit kuat dan ingin memperlebar keunggulannya di puncak.

Galatasaray sedang dalam performa mengesankan. Enam kemenangan beruntun di pertandingan kompetitif, termasuk atas VfB Stuttgart dan Lille di Liga Champions, menunjukkan kualitas tim asuhan Okan Buruk. Dengan 28 poin, Gala kokoh di puncak klasemen.

Samsunspor, sebaliknya, tengah terpuruk. Mereka kalah dalam empat dari lima pertandingan liga terakhir, termasuk kekalahan telak 5-2 dari Istanbul Basaksehir pada laga teranyar. Tim asuhan Nenad Bjelica berada di posisi kedua dari bawah dan sangat membutuhkan poin.

Perbedaan kondisi kedua tim nyaris tak mungkin lebih mencolok. Galatasaray mencetak gol, menekan, dan menang, sementara Samsunspor berjuang sekadar untuk bertahan di Süper Lig.

Di luar lapangan pun ada yang menjadi perbincangan: Ilkay Gündogan, yang bergabung dengan Galatasaray dari Manchester secara gratis pada September 2025, menutup kemungkinan pindah pada bursa transfer musim dingin meski waktu bermainnya sangat terbatas. Pemain berusia 36 tahun itu ingin meraih gelar bersama Gala dan dengan sabar menunggu kesempatannya.

Simak di sini tempat menyaksikan pertandingan secara langsung hari ini serta informasi lain mengenai siarannya.

Kabar pekan ini: Apa yang terjadi di Galatasaray dan Samsunspor?

Galatasaray datang ke duel ini dengan lima kemenangan dari lima pertandingan kompetitif terakhir. Hasil terbarunya adalah kemenangan 4-3 atas Amed Sportif di Süper Lig. Mereka juga mengalahkan VfB Stuttgart (2-0) dan Lille (4-2) di Liga Champions, serta menang 2-1 dalam derbi melawan Fenerbahçe. Dalam lima pertandingan tersebut, Galatasaray mencetak 13 gol dan kebobolan empat kali.

Samsunspor hanya menang sekali dalam lima pertandingan liga terakhir, yakni 1-0 atas Konyaspor pada 7 November. Sebelumnya, mereka kalah dari Istanbul Basaksehir (2-5), Amed Sportif (1-2), Kasımpaşa (1-4), dan Trabzonspor (0-3). Samsunspor gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan beruntun tersebut, dengan hanya mencetak empat gol dan kebobolan 14 kali.

Galatasaray vs. Samsunspor: Susunan pemain

Galatasaray vs. Samsunspor: Performa

Galatasaray vs. Samsunspor: Rekor pertemuan

Galatasaray vs. Samsunspor: Klasemen