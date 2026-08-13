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Diterjemahkan oleh

Galatasaray Tutup Pintu bagi Al-Hilal soal Osimhen

Transfers
Galatasaray
Al Hilal
V. Osimhen
Turki
Arab Saudi
Nigeria

Tidak ada ruang untuk negosiasi

Galatasaray Turki menolak melepas penyerang asal Nigeria mereka, Victor Osimhen, pada bursa transfer musim panas kali ini, di tengah keinginan Al Hilal Saudi untuk mendatangkannya guna memperkuat lini serang jelang dimulainya musim baru.

Sejumlah laporan media pada periode lalu menyebutkan bahwa Karim Benzema, penyerang Al Hilal, telah meminta agennya untuk mencari tawaran dari luar sebagai persiapan untuk hengkang, di mana ia tidak keberatan mengakhiri petualangannya bersama Az-Za'im apabila menemukan proyek yang sesuai.

Di sisi lain, manajemen klub tampaknya tidak bersikeras mempertahankannya, namun mereka mensyaratkan datangnya tawaran finansial yang layak dan menjaga hak-hak klub, sesuatu yang belum terjadi hingga saat ini.

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Sebagai antisipasi kepergian penyerang Prancis tersebut, Al Hilal berusaha memperkuat lini serang mereka dengan transaksi kelas kakap, sehingga mereka berupaya mendatangkan Osimhen dari Galatasaray.

Terkait hal ini, jurnalis Jerman dari jaringan "Sky", Florian Plettenberg, menyebutkan bahwa Galatasaray menerima tawaran senilai 130 juta euro pada Rabu kemarin untuk mendatangkan Victor Osimhen, melalui perantara yang bekerja untuk kepentingan klub Al Hilal.

Ia menambahkan melalui akun resminya di "X" bahwa tawaran itu diajukan secara lisan dan Galatasaray tidak berkeinginan untuk bernegosiasi pada tahap ini, serta tidak berniat memasuki negosiasi apa pun.

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