14 Tahun Klub Turki Tak Pernah Bisa Kalahkan Wakil Inggris, Eh... Hari Ini Dinodai Manchester United!

Setidaknya, selama 14 tahun terakhir, tak pernah ada klub Turki bisa mengalahkan wakil EPL di kancah Eropa, sampai Man United datang merusaknya.

Galatasaray taklukkan Man Utd

Dalam 14 tahun, tim Turki tak bisa kalahkan tim EPL

Man United rusak rekor cemerlang ini

APA YANG TERJADI? Manchester United menodai tren cemerlang klub-klub Inggris ketika berjumpa dengan para wakil Turki di pentas Eropa. Setelah 14 tahun lamanya tim-tim Turki selalu gagal meraih kemenangan melawan klub-klub EPL, hari ini Galatasaray memutus kutukan tersebut.

Kemenangan 3-2 atas Man United praktis membuat Galatasaray jadi tim pertama Turki yang berhasil meraih kemenangan tandang atas tim Inggris sejak terakhir kali Besiktas melakukannya pada musim 2009 silam.

GAMBARAN BESAR: Galatasaray padahal sempat ketinggalan dua kali dari The Red Devils dalam laga yang dihelat di Old Trafford itu melalui brace Rasmus Hojlund. Akan tetapi, selalu bisa dikejar oleh pasukan Okan Buruk secara spartan. Saat skor imbang 2-2 plus Casemiro diganjar kartu merah, Mauro Icardi mencuat untuk jadi pahlawan kemenangan.

Dengan demikian, Man United membuka dua pertandingan pertama UCL dengan seluruhnya berakhir kekalahan. Total, enam kali sudah mereka menelan kekalahan di seluruh kompetisi musim ini.

APA SELANJUTNYA? Belum sembuh derita Man United, anak-anak Erik ten Hag sudah harus berjumpa Brentford, tim yang membantai mereka 4-0 di paruh pertama musim lalu. Adapun Galatasaray akan melanjutkan perjuangan di jalur juara Super Lig dengan menghadapi Antalyaspor.