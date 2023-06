Gaji £43 Juta Per Tahun Menanti Bintang Manchester City Riyad Mahrez Jika Gabung Klub Arab Saudi Al-Ahli

Mahrez masuk target Al-Ahli, yang di musim panas ini tengah belanja besar-besaran dengan merekrut sejumlah pemain ternama.

Riyad Mahrez jadi target Al-Ahli

Kontrak hingga 2025 senilai £43 juta per tahun

Salah satu bintang EPL yang diincar klub Arab Saudi

APA YANG TERJADI?

Menurut The Daily Mail, Riyad Mahrez, yang kontraknya di Etihad Stadium berakhir pada 2025, akan ditawari kontrak £43 juta per tahun ditambah bonus untuk kontrak dua tahun – lima kali lebih besar dari perpanjangan £8,5 juta per tahun yang ia dapatkan saat meneken kontrak baru bersama Manchester City pada musim panas lalu.

GAMBARAN BESAR

Mahrez adalah nama besar Liga Primer terbaru yang dikaitkan dengan kepindahan ke Arab Saudi. Eduoard Mendy dari Chelsea bakal bergabung dengan tim Liga Pro, segera setelah rekan setim Chelsea-nya yakni N'Golo Kante dan Kalidou Koulibaly masing-masing ditransfer ke Al-Ittihad dan Al-Hilal. Namun, Daily Mail mengklaim 'tidak pasti' apakah Mahrez akan meninggalkan City, terutama setelah tim pemenang treble itu mengizinkan gelandang Ilkay Gundogan berlabuh ke Barcelona bulan ini.

LEBIH JAUH...

Sebaliknya, laporan itu menambahkan pemain berusia 32 tahun tersebut, yang 'kecewa' dengan kurangnya menit bermain menjelang akhir musim ketika ia menjadi pemain pengganti yang tidak digunakan di final Liga Champions dan Piala FA, 'tertarik' mengakhiri kariernya di Arab Saudi.

DALAM FOTO

Getty Images

Getty

BERIKUTNYA?

Mahrez saat ini sedang berlibur di selatan Prancis. Sementara itu, City memulai pramusim pada Juli.