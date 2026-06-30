Gaji Conte Terungkap dalam Penawaran Al-Ittihad

Klub Al-Ittihad dari Arab Saudi menawarkan gaji besar kepada pelatih asal Italia, Antonio Conte, untuk menjabat sebagai pelatih kepala tim tersebut.

Menurut surat kabar Italia "Corriere dello Sport", manajemen Al-Ittihad menawarkan gaji tahunan sebesar 20 juta euro untuk meyakinkan Conte agar mencoba pengalaman melatih di Liga Saudi, menggantikan pelatih asal Portugal Sergio Conceição, yang masa jabatannya yang singkat sebagai kepala staf teknis tim telah berakhir.

Pelatih berusia 56 tahun ini saat ini tersedia di bursa kepelatihan, setelah kontraknya dengan Napoli berakhir secara damai pada awal Juni lalu, setelah menghabiskan dua musim bersama tim tersebut, di mana ia meraih gelar Serie A pada musim pertamanya, lalu menjuarai Piala Super Italia pada musim keduanya.

Conte tetap menjadi salah satu kandidat terkuat untuk melatih timnas Italia, setelah Gennaro Gattuso mundur dari jabatan pelatih kepala, menyusul kegagalan dalam pertandingan play-off kualifikasi Piala Dunia melawan Bosnia dan Herzegovina pada awal tahun ini.

Conte dan Roberto Mancini, mantan pelatih tim nasional Italia, dianggap sebagai kandidat terkuat untuk mengisi posisi tersebut, sementara presiden baru Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) diperkirakan akan terlebih dahulu menentukan identitas direktur teknis tim nasional, sebelum mengambil keputusan akhir mengenai pelatih baru.

“Corriere dello Sport” menegaskan bahwa melatih timnas Italia tetap menjadi prioritas bagi Conte.