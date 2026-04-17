Gaji Arno Vermeulen di NOS terungkap: 'Jumlah yang luar biasa!'

Tina Nijkamp terkejut melihat lowongan pekerjaan di NOS yang mencari seorang Kepala Komentator. Mantan pimpinan stasiun SBS6 ini terutama terkejut dengan gajinya, yang menurutnya 'sangat tinggi'.

NOS Sport mencari seorang pemimpin untuk para komentator, sebanyak 21 orang. Dalam lowongan yang dipublikasikan tersebut disebutkan profil kepemimpinan untuk pekerjaan penuh waktu sebanyak 36 jam per minggu.

''Apakah Anda seorang pemimpin yang mampu menjembatani dengan kecintaan pada olahraga dan komentar olahraga? Apakah Anda mampu menginspirasi, melatih, dan memberikan arahan kepada para komentator dalam lingkungan olahraga yang dinamis? Jika ya, kami sedang mencari Anda'', demikian tulis NOS dalam teks lowongan tersebut, dengan gaji maksimum sesuai perjanjian kerja bersama sebesar 7.491 euro.

Nijkamp yang terkejut mengomentari 'gelembung NOS' di Instagram Stories-nya. ''Seorang kepala untuk para komentator... Itu pekerjaan di sana!!! Gila banget!!! Apa yang kamu lakukan sepanjang hari? Dan bagaimana jika NOS kehilangan siaran ringkasan Eredivisie?'' Siaran ringkasan di Vriendenloterij Eredivisie setidaknya akan tetap tayang di NOS hingga musim 2026/27.

Gaji yang ditawarkan juga menjadi duri dalam daging bagi Nijkamp. ''Dan gaji itu. Sangat tinggi!!!'', tulis komentator TV tersebut dalam Stories-nya di Instagram.

Posisi Kepala Komentator saat ini dijabat oleh Arno Vermeulen. Namun, komentator dan jurnalis berpengalaman ini akan pensiun dini tahun ini, sehingga muncul lowongan.

Vermeulen secara rutin tampil di Studio Voetbal NOS setiap hari Minggu. Beberapa waktu lalu diumumkan bahwa acara bincang-bincang sepak bola tersebut akan dihentikan setelah musim ini.