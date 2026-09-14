Federasi Sepakbola Ekuador mengumumkan penunjukan pelatih asal Argentina, Marcelo Gallardo, mantan direktur teknik klub River Plate, sebagai pelatih timnas Ekuador, dalam sebuah langkah yang dilakukan tim guna memulihkan keseimbangan dan membuka lembaran baru pada periode mendatang.

Menurut pernyataan Presiden Federasi Sepakbola Ekuador, Francisco Egas, melalui sebuah video yang dipublikasikan di media sosial, Gallardo dipilih karena prestasi besar yang diraihnya sepanjang karier kepelatihannya. Ia berkata: "Kami mendatangkan Marcelo Gallardo karena prestasi yang telah diraihnya, tetapi di atas segalanya karena apa yang ia representasikan. Selamat datang di Ekuador, Marcelo."

Gallardo yang berusia 50 tahun merupakan pelatih tersukses dalam sejarah River Plate, setelah membawa tim meraih 14 gelar, di antaranya dua gelar di ajang Copa Libertadores, serta satu gelar di Copa Sudamericana.

Pelatih asal Argentina itu telah meninggalkan River Plate pada Februari lalu, setelah menorehkan perjalanan yang menonjol bersama klub yang juga menjadi tempat debut profesionalnya sebagai pemain pada tahun 1993.

Menangani Ekuador merupakan pengalaman pertama bagi Gallardo dalam memimpin sebuah tim nasional, setelah pengalaman kepelatihannya sebelumnya hanya sebatas di level klub. Ia menggantikan rekan senegaranya, Sebastian Beccacece, di posisi direktur teknik.

Penunjukan Gallardo datang di tengah keinginan Ekuador untuk melampaui kekecewaan atas tersingkirnya mereka dari ajang Piala Dunia 2026, menyusul kekalahan mereka dari Meksiko dengan skor dua gol tanpa balas di babak 32 besar kualifikasi.

Gallardo, yang sebelumnya bermain di lini tengah untuk Monaco dan Paris Saint-Germain, pernah menjalani pengalaman kepelatihan singkat bersama klub Al Ittihad Arab Saudi, sebelum kembali menangani River Plate, dan kemudian beralih ke tantangan pertamanya di level timnas bersama Ekuador.