Penyerang belia , Gabriel Martinelli [18 tahun], menjadi pemain termuda The Gunners yang mampu mencetak dua gol dalam satu pertandingan di kompetisi Eropa.

Terkini, Martinelli memborong dua gol dan satu assist saat Arsenal mengalahkan Standard Liege 4-0 pada laga kedua Grup F Liga Europa di Stadion Emirates, Jumat (4/10) dini hari WIB.

"Saya sangat senang dengan penampilan malam ini, terlebih dengan tim kami. Komunikasi yang bagus memudahkan kami untuk menjalani laga dengan baik," ucap Martinelli selepas laga.

18 y & 107d - Gabriel Martinelli is the youngest player to net 2+ goals in a major European game for Arsenal. Star. #UEL pic.twitter.com/1RzV306AJO