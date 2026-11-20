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Kenangan yang tulus, mengharukan, dan jujur. Dari seorang Milanista sejati untuk Milanista hebat lainnya. Matteo Gabbia menghadiri acara penyerahan Penghargaan GLGS yang berlangsung di Sala delle Colonne, Banco BPM. Dalam acara tersebut, penghargaan untuk mengenang Franco Baresi diserahkan kepada Giannandrea Baresi.

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Berikut pernyataan Gabbia:

"Terutama sebagai pribadi, selain sebagai pesepakbola, dia adalah sosok yang sangat penting bagi klub Milan dan bagi kami para pemain muda yang saat ini berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi standar yang telah dia tetapkan bagi klub ini. Yang selalu membuat saya terharu adalah mendengar cerita orang-orang yang mengenalnya dari dekat. Kita bisa merasakan betapa hebat dirinya, terutama sebagai manusia, dan itulah yang paling membuat saya terharu."

"Menurut saya, Franco adalah legenda, dan menurut saya Fondazione Milan mencerminkan betapa penting perannya sebagai pribadi dan pesepakbola. Saya beruntung bisa ikut dalam pertemuan pekan lalu dengan anak-anak yang bermain Sepak Bola Duduk. Saya terharu karena melihat kegembiraan di wajah dan mata mereka, kesenangan mereka saat bermain, serta keinginan mereka untuk bersaing satu sama lain. Saya yakin Franco akan bangga dengan apa yang berhasil dia wujudkan bersama klub."

Bek tersebut juga membawa hadiah untuk mengenang momen ini: jersey Baresi yang akan dikenakan seluruh karyawan Milan saat memasuki San Siro pada Minggu untuk laga Milan-Frosinone, pertandingan yang menjadikan Fondazione Milan sebagai Match Chariry Partner.