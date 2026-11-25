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Masa depan Bruno Fernandes, kapten Manchester United asal Portugal, mulai memunculkan banyak tanda tanya. Sang pemain tengah frustrasi di klub Inggris tersebut, sementara pembicaraan perpanjangan kontraknya terhenti. Situasi ini membuka peluang kepergiannya, di tengah minat lebih dari satu klub besar Eropa.

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Surat kabar Italia "Tuttosport" mengungkapkan bahwa Juventus berminat merekrut Bruno Fernandes dengan memanfaatkan ketidakpastian seputar masa depannya di Manchester United. Terlebih, kontrak sang pemain berlaku hingga Juni 2027 dan kedua pihak hingga kini belum mencapai kesepakatan perpanjangan.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa manajemen klub Italia itu memantau perkembangan situasi dengan saksama. Namun, mereka menetapkan satu syarat utama sebelum bergerak serius, yakni memastikan lolos ke Liga Champions, karena keikutsertaan di kompetisi kontinental tersebut akan menjadi faktor penting untuk meyakinkan sang pemain bergabung dengan proyek olahraga yang baru.

Frustrasi Bruno Fernandes Membuka Pintu bagi Juventus

Menurut laporan tersebut, Bruno Fernandes semakin frustrasi dengan kondisi di Manchester United. Tim terus dilanda gejolak dan pergantian berulang di jajaran pelatih maupun staf pendukung, ditambah ketiadaan stabilitas kolektif dan sulitnya mencapai target yang diharapkan.

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Meski sang pemain tetap tampil baik secara individu, suasana di sekitarnya membuatnya memikirkan ulang masa depannya, terutama karena kontraknya kian mendekati tahun terakhir.

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Kapten Manchester United itu telah mencetak 6 gol dalam 15 pertandingan sejauh musim ini, setelah membukukan 9 gol dalam 37 pertandingan musim lalu. Catatan gol terbaiknya ia torehkan dua musim lalu, ketika mencetak 19 gol dan memberikan jumlah assist yang sama, meski timnya finis di peringkat ke-15 Liga Primer Inggris.

Laporan itu menyebutkan bahwa Bruno sebenarnya sempat berpikir untuk meninggalkan Manchester United setelah musim sulit tersebut. Namun, ia memutuskan bertahan meski memiliki kesempatan pindah ke klub lain dan mendapatkan kontrak bernilai besar, sehingga melanjutkan kariernya bersama tim dan memperkuat posisinya di hati para pendukung Old Trafford.

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Akan tetapi, tanda-tanda saat ini tampak berbeda setelah pembicaraan perpanjangan kontraknya terhenti, karena kedua pihak ingin menunda urusan tersebut hingga hasil tim membaik.

"Negosiasi dihentikan agar kami bisa fokus memenangi pertandingan," ujar Bruno Fernandes dalam pernyataan yang dikutip "Tuttosport".

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Ia menambahkan: "Hal itu tidak penting untuk saat ini. Ini masa depan saya, dan kontrak saya tidak tersisa lama lagi, tetapi kami akan punya waktu untuk membicarakannya."

Juventus Tidak Sendirian, Milan Ikut Masuk Persaingan

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Juventus tampaknya bukan satu-satunya klub Italia yang berminat mendapatkan jasa kapten Manchester United tersebut. Laporan itu mengungkapkan bahwa Milan juga tertarik, dan klub tersebut memiliki sejumlah faktor yang dapat membantunya bersaing dalam perburuan ini.

"Tuttosport" menyebutkan bahwa Ruben Amorim menjadi salah satu faktor yang dapat memperkuat posisi Milan dalam perburuan sang pemain, selain adanya keterkaitan kedua pihak dengan agensi pemain yang sama.

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Meski demikian, Bruno Fernandes tidak akan terburu-buru mengambil keputusan. Ia berencana mempelajari tawaran yang tersedia dengan tenang, dengan memprioritaskan proyek olahraga serta kemampuan klub barunya untuk bersaing memperebutkan gelar dan kembali ke panggung Eropa.

Walaupun aspek finansial tetap penting, laporan itu menjelaskan bahwa ambisi utama sang pemain adalah meraih kemenangan dan bersaing memperebutkan trofi, bukan sekadar mendapatkan kontrak besar.

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Bruno kini berusia 32 tahun dan telah memainkan 342 pertandingan bersama Manchester United. Ia juga memiliki pengalaman di Portugal, Italia, dan Inggris, setelah membela Novara, Udinese, Sampdoria, dan Sporting Lisbon sebelum hijrah ke Old Trafford.

Transfer Bebas, tetapi Ada Syarat Krusial

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Daya tarik transfer ini bagi Juventus terletak pada kemungkinan mendapatkan jasa sang pemain tanpa membayar biaya transfer, jika kontraknya bersama Manchester United berakhir pada Juni 2027 tanpa kesepakatan perpanjangan.

Namun, skenario tersebut masih bergantung pada perkembangan dalam beberapa bulan mendatang, terutama karena klub Inggris itu belum menentukan sikap akhir soal masa depan kaptennya, sementara sang pemain juga belum mengumumkan keputusan untuk pergi.

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Menurut "Tuttosport", orang-orang terdekat Bruno sudah mulai mempelajari opsi-opsi yang paling realistis sebagai persiapan untuk bergerak pada waktu yang tepat, dan bulan Februari mendatang berpotensi menghadirkan perkembangan penting terkait masa depannya.

Di sisi lain, Juventus memantau sejumlah nama lain untuk memperkuat skuad, di antaranya Hakan Calhanoglu asal Turki dan Jean-Philippe Mateta asal Prancis, serta kiper asal Brasil Alisson dan rekan senegaranya yang masih muda, Morisco.

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Pemain Jerman milik Leipzig, David Raum, juga masuk daftar nama yang menarik minat klub Italia tersebut, setelah upaya sebelumnya untuk merekrutnya terganjal tuntutan finansial yang tinggi.

Dengan demikian, Juventus tampaknya tengah bersiap menghadapi bursa transfer yang mungkin akan lebih banyak mengandalkan peluang merekrut pemain yang kontraknya hampir habis, demi memperkuat tim dengan nama-nama yang mampu membuat perbedaan tanpa menanggung beban finansial yang besar.