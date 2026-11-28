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Frosinone asuhan Massimiliano Alvini berusaha bangkit setelah dua kekalahan beruntun dari Cagliari dan Milan, masing-masing sebelum dan sesudah jeda internasional. Hasil tersebut sedikit meredupkan awal musim mereka yang gemilang. Di Stadion Stirpe, Frosinone akan menghadapi Parma dalam pertandingan pertama pada Sabtu di pekan ke-13 Serie A.

Parma asuhan Alberto Gilardino tak berdaya menghadapi Roma pada laga terakhir. Roma menang 5-1 di Tardini, dengan Malen mencetak empat gol. Klasemen pun tidak berpihak kepada tim asal Emilia itu. Frosinone berada di posisi ketujuh dengan 20 poin, sementara Parma menempati posisi ketiga dari bawah bersama Sassuolo, hanya unggul atas Udinese dan Venezia.

Semua informasi tentang Frosinone vs Parma: jadwal, susunan pemain, serta cara menonton di TV dan streaming.

FROSINONE VS PARMA: KANAL TV DAN LIVE STREAMING



Pertandingan: Frosinone vs Parma

Tanggal: Sabtu, November 2026

Waktu: 15.00

Kanal TV: DAZN

Streaming: DAZN

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SUSUNAN PEMAIN RESMI FROSINONE VS PARMA



FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Pelatih: Alvini.

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Cremaschi, Keita, Nicolussi Caviglia, Fabbian, F. Carboni; El Bilal Touré, Elphege. Pelatih: Gilardino.

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DI MANA MENONTON FROSINONE VS PARMA DI TV



Pertandingan Frosinone melawan Parma akan disiarkan langsung oleh DAZN melalui aplikasi di smart TV yang kompatibel, atau menggunakan konsol gim (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box, maupun perangkat seperti Google Chromecast dan Amazon Fire Stick TV.

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DI MANA MENONTON FROSINONE VS PARMA MELALUI STREAMING

Frosinone vs Parma juga dapat disaksikan melalui streaming langsung di perangkat seperti ponsel pintar, tablet, PC, dan komputer desktop, tetap melalui aplikasi dan situs DAZN.