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Tim Frosinone asuhan Massimiliano Alvini berusaha bangkit setelah menelan dua kekalahan beruntun dari Cagliari dan Milan, masing-masing sebelum dan sesudah jeda internasional. Hasil itu sedikit meredupkan awal musim mereka yang cemerlang. Di Stadion Stirpe, Frosinone akan menghadapi Parma dalam laga pertama pada Sabtu di pekan ke-13 Serie A.

Parma asuhan Alberto Gilardino tak mampu berbuat banyak melawan Roma pada laga terakhir. Roma menang 5-1 di Tardini dengan empat gol dari Malen. Klasemen pun belum berpihak kepada Parma: Frosinone berada di posisi ketujuh dengan 20 poin, sedangkan Parma menempati peringkat ketiga dari bawah, sejajar dengan Sassuolo dan hanya di atas Udinese serta Venezia.

Berikut informasi lengkap tentang Frosinone-Parma: jadwal, susunan pemain, serta cara menontonnya di TV dan streaming.

FROSINONE-PARMA: SIARAN TV DAN LIVE STREAMING



Pertandingan: Frosinone-Parma

Tanggal: Sabtu, November 2026

Waktu: 15.00

Saluran TV: DAZN

Streaming: DAZN

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PREDIKSI SUSUNAN PEMAIN FROSINONE-PARMA



FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Pelatih: Alvini.

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Elphege, Lontani. Pelatih: Gilardino.

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CARA MENONTON FROSINONE-PARMA DI TV



Pertandingan Frosinone melawan Parma akan disiarkan langsung oleh DAZN melalui aplikasi di smart TV yang kompatibel, atau menggunakan konsol gim (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box, maupun perangkat seperti Google Chromecast dan Amazon Fire Stick TV.

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CARA MENONTON FROSINONE-PARMA VIA STREAMING

Frosinone-Parma juga dapat ditonton melalui streaming langsung di perangkat seperti ponsel pintar, tablet, PC, dan komputer desktop, melalui aplikasi maupun situs DAZN.