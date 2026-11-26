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Frosinone asuhan Massimiliano Alvini berusaha bangkit setelah dua kekalahan beruntun dari Cagliari dan Milan, masing-masing sebelum dan sesudah jeda internasional. Hasil itu sedikit meredam awal musim mereka yang sangat baik. Di Stadion Stirpe, Frosinone akan menghadapi Parma dalam pertandingan pertama pada Sabtu di pekan ke-13 Serie A.

Parma asuhan Alberto Gilardino tak mampu berbuat banyak pada laga terakhir melawan Roma, yang menang 5-1 di Stadion Tardini berkat empat gol Malen. Di klasemen, Frosinone berada di posisi ketujuh dengan 20 poin, sementara Parma menempati peringkat ketiga dari bawah, setara poin dengan Sassuolo dan hanya unggul atas Udinese serta Venezia.

Berikut semua informasi tentang Frosinone-Parma: jadwal, susunan pemain, serta cara menontonnya di TV dan streaming.

FROSINONE-PARMA: KANAL TV DAN STREAMING LANGSUNG



Pertandingan: Frosinone-Parma

Tanggal: Sabtu, November 2026

Waktu: 15.00

Kanal TV: DAZN

Streaming: DAZN

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PREDIKSI SUSUNAN PEMAIN FROSINONE-PARMA



FROSINONE (3-4-1-2): Palmisani; Cittadini, Monterisi, Calvani; Oyono, Masini, Calò, Tchato; Schmid; Ghedjemis, Kvernadze. Pelatih: Alvini.

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Keita, Sierro, Fabbian, Valeri; Touré, Elphege. Pelatih: Gilardino.

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CARA MENONTON FROSINONE-PARMA DI TV



Pertandingan Frosinone melawan Parma akan disiarkan langsung oleh DAZN melalui aplikasi di smart TV yang kompatibel, atau menggunakan konsol gim (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box, serta perangkat seperti Google Chromecast dan Amazon Fire Stick TV.

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CARA MENONTON FROSINONE-PARMA MELALUI STREAMING

Frosinone-Parma juga dapat disaksikan melalui streaming langsung di perangkat seperti ponsel pintar, tablet, laptop, dan komputer desktop, lewat aplikasi maupun situs DAZN.