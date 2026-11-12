Frey: "Italia dan Prancis seperti sepupu yang saling bersaing, tetapi tanpa kebencian. Donnarumma lebih baik daripada Maignan"

Berikut bagian-bagian paling menarik dari wawancara tersebut.

Frey, akan seperti apa pertandingan Italia melawan Prancis?

"Ini bukan pertandingan biasa. Mereka seperti sepupu sekaligus musuh, meski tidak ada kebencian: pertemuan keduanya selalu istimewa bagi masing-masing tim. Saya akan berada di stadion. Zidane mengundang saya, dan saya akan menontonnya dengan senang hati. Saya penasaran melihat kedua tim nasional ini, yang kini berada dalam situasi berbeda: yang satu dituntut menang, sementara yang lain harus bangkit kembali."

Italia memanggil sejumlah pemain muda. Adakah yang akan Anda bawa ke timnas Prancis?

Pertandingan berikutnya ITA UEFA Nations League A 14.45 FRA

"Saat ini tidak, karena Prancis memiliki tim berisi para pemain hebat yang siap dan terbiasa menang."

Maignan melawan Donnarumma. Siapa yang menurut Anda lebih komplet?

"Keduanya kiper penting yang kini sudah sangat berpengalaman. Mereka sama-sama pernah mengalami masa pasang surut. Maignan tampil luar biasa di AC Milan, meski pernah melewati periode yang kurang cemerlang; Gigio telah menjalani perjalanannya sendiri dan sekarang sedang melalui fase yang tidak mudah bersama klubnya. Keduanya tetap kiper bereputasi internasional. Jika melihat daftar gelar, Donnarumma telah meraih banyak sekali trofi, termasuk Liga Champions. Jika harus memilih satu, saya memilih Gigio, terutama karena apa yang telah diraihnya selama beberapa tahun terakhir."

Dan justru karena itu, pernahkah Anda mendukung Italia saat melawan Prancis?

"Pada Januari 2006, lutut saya patah dan saya tidak masuk rombongan yang berangkat ke Piala Dunia. Lalu finalnya ternyata mempertemukan Italia dan Prancis. Saya sedih untuk Prancis dan rekan-rekan setim saya, tetapi saya juga merasa senang untuk Italia. Saya orang Prancis dan mewakili negara saya, tetapi di tim Italia itu ada begitu banyak teman dan mantan rekan setim saya. Perasaan saya terbagi: sedih untuk tim nasional saya dan sesama warga negara saya, tetapi senang untuk teman-teman saya dari Italia, yang memang pantas meraih kemenangan itu berkat perjuangan mereka di lapangan."