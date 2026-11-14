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Frenkie de Jong harus absen pada laga terakhir tim nasional Belanda di fase grup Nations League, demikian diumumkan KNVB pada Sabtu. Gelandang itu mengalami keluhan ringan seusai kemenangan bersejarah 7-0 atas Yunani dan, sebagai langkah pencegahan, tidak ikut berangkat ke Berlin untuk menghadapi Jerman.

KNVB mengumumkannya melalui saluran resmi pada Sabtu siang. Menurut federasi sepak bola tersebut, pertandingan melawan Jerman pada Senin datang terlalu cepat bagi De Jong sehingga ia tidak bisa tampil pada laga penutup fase grup.

Pelatih tim nasional Xavi Hernández memutuskan untuk tidak memanggil pengganti sang gelandang. Dengan demikian, Belanda berangkat ke Jerman dengan skuad berisi 23 pemain. Laga di Olympiastadion, Berlin, akan dimulai pada Senin malam pukul 20.45.

Absennya De Jong menjadi pukulan baru bagi Xavi, yang pada Jumat malam melawan Yunani juga tidak bisa memainkan Brian Brobbey dan Virgil van Dijk. Kedua pemain itu tidak datang dari klub masing-masing dalam kondisi sepenuhnya bugar. Dalam pertandingan melawan Yunani, De Jong mengambil alih ban kapten dari Van Dijk.

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Belanda pun harus bermain tanpa kapten mereka pada laga Jumat tersebut saat menghadapi Jerman pada Senin. De Jong menjadi bagian dari tim yang mengalahkan Yunani dengan meyakinkan di Johan Cruyff Arena. Yunani sudah tertinggal 3-0 setelah 18 menit. Denzel Dumfries diperkirakan akan menjadi kapten Belanda saat melawan Jerman.

Pertandingan berikutnya GER UEFA Nations League A 14.45 NED Tonton

Crysencio Summerville membuka skor, sebelum Tijjani Reijnders mencetak hat-trick dan menjadi salah satu pemain yang paling menonjol. Jurriën Timber juga menjalani malam istimewa dengan mencetak dua gol pertamanya untuk tim nasional, sementara Donyell Malen menutup pesta gol lewat gol ketujuh.

Kemenangan bersejarah itu sangat menguntungkan Belanda dalam persaingan memperebutkan tempat di perempat-final Nations League. Berkat hasil-hasil sebelumnya di grup, laga melawan Jerman nyaris tidak lagi menentukan kelolosan: Belanda bahkan masih bisa lolos jika kalah dengan selisih 13 gol.