Frenkie de Jong: "Kritik terhadap saya selalu datang saat..."

Frenkie de Jong berbicara panjang lebar tentang situasinya di Barcelona menjelang el Clásico melawan Real Madrid. Gelandang berusia 29 tahun itu menghadapi tantangan merebut kembali tempatnya di tim asuhan Hansi Flick setelah lama absen akibat cedera. Dalam wawancara dengan Ziggo Sport , pemain timnas Belanda itu membahas persaingan memperebutkan tempat, ambisinya, serta kritik yang diterimanya belakangan ini.

De Jong mengalami cedera lutut saat membela timnas Belanda di Piala Dunia, yang membuatnya menepi selama berbulan-bulan. Kini, setelah kembali masuk skuad Barcelona untuk pertandingan, sang gelandang harus berjuang mendapatkan menit bermain. Persaingan di lini tengah Barcelona musim ini sangat ketat, antara lain karena kedatangan Rodri. "Persaingannya sangat ketat, tetapi justru itu yang membuatnya sangat menarik bagi saya," ujar mantan pemain Ajax tersebut.

Meski begitu, De Jong sangat yakin akan mendapatkan cukup menit bermain. "Saya rasa saya juga pantas berada di sana dan saya merasa bisa bermain di sana. Dengan siapa saya bermain tidak terlalu penting bagi saya," kata gelandang itu, yang lebih suka bermain sebagai pemain nomor enam atau delapan karena ingin sering menguasai bola.

De Jong juga masih memiliki ambisi besar bersama Barcelona: menjuarai Liga Champions. "Itu belum saya raih dalam karier saya. Itu target yang sangat besar, sebuah mimpi, sebuah keinginan," ujarnya. Pemain asal Belanda itu menilai Barcelona memiliki kualitas yang cukup untuk menjuarai Liga Champions, meski ia menekankan bahwa detail-detail kecil dan sedikit keberuntungan bisa menjadi penentu pada fase gugur.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Untuk saat ini, De Jong terutama berfokus untuk kembali bermain, mungkin pada Minggu dalam el Clásico melawan Real Madrid. Cedera lutut yang dialaminya di Piala Dunia awalnya tampak tidak serius, tetapi pada akhirnya membuatnya menepi selama berbulan-bulan. Ia sudah masuk skuad saat menghadapi Real Betis dan Paris Saint-Germain, tetapi pelatih Flick memutuskan belum memainkannya.

De Jong sendiri merasa kini sudah siap kembali bertanding. "Menurut saya, saya sudah menunjukkan dalam latihan bahwa saya siap. Semoga pada Minggu saya bisa kembali mendapat menit bermain," katanya. Absennya De Jong dalam waktu lama juga memicu kritik dari para pendukung Barcelona, yang masih melihatnya bermain untuk timnas Belanda selama Piala Dunia.

De Jong memahami alasan munculnya kritik itu, tetapi ia juga melihat pola yang berulang. "Sejak dulu, kritik paling banyak terhadap saya, atau kegaduhan paling besar, selalu muncul ketika saya tidak ada, ketika saya tidak bisa bermain sepakbola. Kali ini juga begitu dan saya sangat mengerti dari mana asalnya. Saya sangat memahami para suporter. Mereka melihat saya bermain untuk tim nasional, tetapi tidak untuk tim yang mereka dukung."