Frenkie de Jong sudah dekat dengan kepulangannya ke lapangan latihan FC Barcelona. Menurut Mundo Deportivo, gelandang itu dijadwalkan bergabung dengan sesi latihan kelompok raksasa Spanyol tersebut pada 5 Oktober.

De Jong akan berlatih pada hari itu bersama para pemain yang tidak menjalani laga internasional selama periode jeda internasional ini. Para pemain Barcelona yang tersebar membela tim nasional masing-masing biasanya akan kembali berlatih pada 8 Oktober.

Pemain Belanda itu, yang mengalami cedera lutut di Piala Dunia, tetap harus bersabar. Surat kabar Spanyol tersebut melaporkan bahwa De Jong setidaknya masih membutuhkan dua hingga tiga pekan untuk kembali bugar sepenuhnya untuk pertandingan. Pelatih Hansi Flick tak ingin mengambil risiko dengan pemain internasional Belanda itu.

Kerugian bagi De Jong adalah Barcelona akan menghadapi jadwal padat setelah jeda internasional. Di Liga Champions, mereka akan menghadapi Galatasaray dan Paris Saint-Germain, sementara duel akbar melawan Real Madrid di LaLiga akan digelar pada 25 Oktober.

"De Jong harus mencapai ritme pertandingan minimum agar tidak tertinggal dalam sebuah tim yang bermain dengan tempo sangat tinggi. Namun, rangkaian pertandingan penting Barcelona memberi De Jong sangat sedikit waktu untuk berlatih secara intensif bersama rekan-rekan setimnya," demikian analisis Mundo Deportivo.

Perkiraannya, De Jong baru benar-benar akan kembali mendapat kesempatan dari Flick setelah laga besar melawan Real Madrid. Comeback-nya tampaknya akan terjadi saat menghadapi Deportivo Alavés, yang akan bertandang ke Spotify Camp Nou pada 1 November.

De Jong terakhir kali bermain pada 30 Juni. Pada hari itu, tim nasional Belanda kalah dari Maroko di babak 16 besar Piala Dunia. Adu penalti yang berjalan dramatis menjadi petaka bagi Belanda.