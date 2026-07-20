Frenkie de Jong dan Mikky Kiemeney mendapat kecaman keras: 'Hentikan ini!'

Pada Senin malam di acara De Oranjezomer, Robert Maaskant melontarkan kritik tajam terhadap pasangan para pemain sepak bola profesional yang mengomentari performa pasangannya melalui media sosial. Analis tersebut menyebut Frenkie de Jong dan pasangannya, Mikky Kiemeney, sebagai contoh.

Dalam diskusi tersebut, dibahas mengenai tim nasional Belanda, yang setelah penampilan mengecewakan di Piala Dunia menerima penghargaan hiburan dari FIFA. Tim Oranje akan menerima Fair Play Award, penghargaan untuk negara yang paling sportif dalam turnamen tersebut.

Berita tersebut menjadi pemicu bagi Maaskant untuk meluapkan rasa frustrasinya. “Mengerikan. Sekarang Frenkie de Jong bisa lagi bersama pacarnya memposting bahwa mereka telah memenangkan sebuah penghargaan. Itu benar-benar membuatku kesal,” kata mantan pelatih tersebut.

Komentarnya itu memicu reaksi terkejut dari tamu-tamu lain di meja tersebut. Maaskant kemudian menekankan bahwa kritiknya tidak ditujukan kepada perempuan secara umum, melainkan secara khusus kepada pasangan yang menurutnya ikut campur secara terbuka dalam prestasi olahraga pasangannya.

“Maksud saya pasangan seorang pemain, bukan perempuan pada umumnya. Jangan salah paham,” jelasnya. Menurut Maaskant, sisi olahraga dari sepak bola pada dasarnya adalah urusan pemain itu sendiri, bukan lingkaran terdekatnya.

Analis tersebut kemudian menguraikan pandangannya lebih lanjut. “Saat seorang pria bermain sepak bola – itu adalah pekerjaannya – sebagai keluarga, Anda harus membiarkannya melakukannya. Setelah itu, Anda memiliki waktu pribadi untuk membicarakan berbagai hal bersama-sama.”

Menurut Maaskant, tidak perlu membagikan segala hal yang berkaitan dengan karier seorang pesepakbola melalui media sosial. “Kamu tidak perlu memposting semuanya di media sosial, kan?”



