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Frenkie de Jong ditarik keluar karena cedera saat membela FC Barcelona pada Minggu siang. Gelandang berusia 29 tahun itu harus diganti setelah kejadian tak biasa pada babak kedua laga tandang melawan Deportivo de A Coruña. Pelatih Hansi Flick kini telah memberikan kabar terbaru.

Barcelona tampak menuju kemenangan yang relatif mudah di Estadio Riazor. Gol Lamine Yamal, Dani Olmo, dan Raphinha membawa tim tamu unggul 1-3, sedangkan Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol untuk tuan rumah.

Namun, pada menit ke-65, De Jong mengalami masalah. Pemain tim nasional Belanda itu tiba-tiba duduk di rumput setelah kejadian yang tampaknya tidak berbahaya, padahal bola tidak berada di dekatnya.

De Jong segera bangkit, tetapi tak lama kemudian memberi isyarat bahwa ia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Sang gelandang meminta diganti dan meninggalkan lapangan dengan sedikit terpincang-pincang.

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“Jangan sampai masalah itu terulang lagi,” ujar komentator Richard van Iterson di Ziggo Sport saat melihat De Jong. “Tentu kita harus berhati-hati dengan apa yang kita katakan, tetapi ia sempat duduk, lalu bangkit, dan setelah itu ia tidak terlihat bugar.”

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Flick kemudian memasukkan Andreas Christensen dan Jules Koundé, sementara Eric García juga ditarik keluar bersama De Jong. Mantan gelandang Ajax itu, yang sesaat sebelumnya bergeser dari lini tengah ke posisi bek tengah, segera menuju ruang ganti setelah diganti.

"Frenkie de Jong mengalami masalah pada betisnya. Saya pikir ia cedera lagi, ya," kata Flick kepada pers Spanyol seusai pertandingan. "Ia pemain yang luar biasa, dan kami senang ia sudah kembali, tetapi sekarang kami harus menunggu."

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Cedera baru akan menjadi kabar yang sangat buruk bagi De Jong, yang musim ini sudah menepi selama berbulan-bulan. Setelah Piala Dunia, sang gelandang mengalami robekan pada ligamen bagian dalam lututnya sehingga harus absen lebih dari tiga bulan.

Akibat cedera lutut itu, De Jong melewatkan total empat belas pertandingan bersama Barcelona dan tim nasional Belanda. Pada periode pertandingan internasional terakhir, pemain yang telah mencatatkan 71 penampilan untuk timnas itu juga mengalami cedera pinggul ringan sehingga absen dalam pertandingan melawan Jerman (kalah 5-0).