Freiburg mencatat sejarah saat menghadapi Braga dan melaju ke final kompetisi Eropa pertamanya

SC Freiburg berhasil lolos ke final Liga Europa pada Kamis malam. Tim asuhan pelatih Julian Schuster menang 3-1 atas Sporting Braga dan dengan demikian membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama. Lukas Kübler menjadi bintang utama dengan mencetak dua gol, sementara Johan Manzambi juga turut mencetak gol. Di final, Freiburg akan bertanding pada Rabu, 20 Mei melawan Aston Villa, yang menyingkirkan Nottingham Forest.

Freiburg mendapat keberuntungan besar sejak awal. Pada menit keenam, Mario Dorgeles menjatuhkan Niklas Beste yang sedang menerobos tepat di depan kotak penalti. Wasit Davide Massa langsung mengeluarkan kartu merah untuk gelandang Braga tersebut.

Dengan keunggulan jumlah pemain, Freiburg sepenuhnya mengambil inisiatif dan tim tuan rumah menekan Braga jauh ke belakang. Pada menit ke-19, gol pembuka akhirnya tercipta. Vincenzo Grifo mengirim umpan silang dari sisi kiri, yang kemudian disambar Kübler melalui Jean-Baptiste Gorby dan membentur bagian dalam tiang gawang: 1-0.

Freiburg terus mendominasi dan menggandakan keunggulan menjelang akhir babak pertama. Johan Manzambi mendapat ruang sekitar 20 meter dari gawang dan melepaskan tendangan indah ke sudut kanan atas. Braga nyaris membalas tak lama setelah itu, namun tendangan Víctor Gómez membentur tiang.

Setelah jeda, Freiburg tetap menjadi tim yang lebih unggul. Grifo membentur bagian luar tiang gawang dan Matthias Ginter melepaskan tembakan yang melebar tipis. Di sisi lain, Noah Atubolu menyelamatkan timnya dengan penyelamatan gemilang atas upaya Jean-Baptiste Gorby.

Keputusan akhir terjadi pada menit ke-72. Grifo memberikan tendangan sudut yang sempurna, yang kemudian disundul oleh Kübler dari jarak dekat untuk mencetak gol keduanya malam itu. Dengan demikian, pertandingan tampaknya telah berakhir.

Braga sempat membalas melalui Pau Víctor setelah tendangan bebas dari João Moutinho, namun tim asal Portugal itu tak mampu menambah gol lagi: 3-1. Freiburg mengakhiri pertandingan dengan tenang dan berhasil mencapai final kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.