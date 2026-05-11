Fred Rutten langsung merespons pengunduran dirinya sebagai pelatih tim nasional Curaçao

Fred Rutten untuk pertama kalinya memberikan tanggapan pada hari Senin terkait pengunduran dirinya sebagai pelatih kepala tim nasional Curaçao. Telah diketahui bahwa Dick Advocaat akan kembali untuk Piala Dunia mendatang yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

''Keputusan ini diambil setelah adanya pembicaraan terbuka dan konstruktif antara Fred Rutten dan ketua FFK, di mana kepentingan sepak bola Curaçao, para pemain, dan ketenangan yang diperlukan di sekitar tim nasional selalu menjadi fokus utama,'' demikian tertulis dalam pernyataan dari Federasi Sepak Bola Federashon Futbòl Kòrsou (FFK).

Rutten juga telah mengeluarkan pernyataan. ''Tidak boleh tercipta suasana yang merusak hubungan profesional yang sehat, baik di kalangan para pemain maupun staf. Oleh karena itu, bijaksana untuk mundur,'' kata mantan pelatih Vitesse dan PSV tersebut.

"Selain itu, waktu semakin mendesak dan Curaçao harus terus maju. Saya menyesali kejadian ini, tetapi saya juga mengucapkan semoga sukses kepada semua orang," demikian tutup Rutten, yang akhirnya digantikan oleh Advocaat menjelang Piala Dunia.

Dari Asosiasi Sepak Bola Curaçao terdengar tanggapan positif mengenai cara kerja Rutten setelah Advocaat mundur sementara. Ada pula pujian atas kesediaannya untuk mundur menjelang Piala Dunia.

Pada Selasa pagi waktu setempat, akan diadakan konferensi pers mengenai kepergian mendadak Rutten. Selain itu, akan diumumkan lebih lanjut mengenai kembalinya Advocaat. Susunan tim Piala Dunia Curaçao yang definitif untuk saat ini belum akan diumumkan.