Fraser mengusulkan kiper ideal untuk Feyenoord, Kraay menilainya lebih baik daripada Ernst

Henk Fraser menyebut Etienne Vaessen sebagai calon rekrutan Feyenoord. Pelatih tim nasional Suriname itu menilai kiper FC Groningen tersebut cukup bagus untuk menjadi pilihan utama di De Kuip.

Fraser kerap bekerja bersama Vaessen di tim nasional Suriname dan mengetahui kualitas sang kiper. "Dia punya peran sangat penting dalam membangun serangan kami dari belakang. Anda seperti punya satu pemain tambahan," ujarnya dalam acara Goedemorgen Eredivisie di ESPN.

"Menurut saya, dia akan menjadi kiper yang sangat bagus untuk Feyenoord, dengan kemampuan bermain bola yang sudah mereka miliki. Itu akan membuat tim semakin kuat," kata Fraser kepada Giovanni van Bronckhorst, pelatih tim pemuncak klasemen Vriendenloterij Eredivisie.

Pembawa acara Milan van Dongen bertanya kepada Fraser apakah Vaessen lebih baik daripada Tjark Ernst, kiper nomor satu Feyenoord saat ini. Pelatih Suriname itu enggan memastikannya. Namun, Hans Kraay junior tidak ragu. "Dia lebih baik daripada Ernst."

Fraser kemudian menegaskan bahwa ia memiliki "hubungan yang sangat baik" dengan Vaessen. "Saya suka pemain-pemain seperti itu, seperti Memphis Depay dan Royston Drenthe. Kalau marah, mereka mengabaikan Anda. Kalau senang, mereka bisa memberi Anda ciuman lidah."

Henk Timmer, yang juga hadir, tahu bahwa Vaessen memiliki "tingkah laku berlebihan tertentu". "Dia sendiri juga bilang: saya tidak bisa diam, saya punya ADHD, saya ingin ikut larut bersama penonton dan bisa menyungkit bola ke atas di belakang tumit saya. Bagi saya, yang penting adalah dia kiper yang bagus."

Timmer berharap Vaessen akan lebih tenang sebagai kiper seiring bertambahnya usia. "Kalau dia benar-benar fokus dan pikirannya tetap tertuju pada tugas menjaga gawang, dia kiper yang sangat bagus. Dia harus menghentikan benda-benda bulat itu. Dan tendangan-tendangannya dari gawang luar biasa."