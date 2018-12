Frank Lampard Yakin Jose Mourinho Akan Kembali

Jose Mourinho Buka Suara Setelah Pemecatannya . Jose Mourinho akhirnya memberikan respons pertamanya kepada media setelah ia dipecat oleh Manchester United pada Selasa (18/12) kemarin. . Kiprah Mou bersama Setan Merah baru saja dipastikan selesai akibat performa jeblok United di musim ini. Penggantinya adalah Ole Gunnar Solskjaer yang ditunjuk menjadi bos interim sampai akhir musim ini. . Didepaknya pria Portugal ini tentu saja menjadi bahan diskusi panas. Mourinho sendiri memilih langsung tutup mulut ketika meninggalkan kota Manchester. Namun, sehari setelah pemecatannya, manajer berjuluk The Special One ini akhirnya buka suara walau ia hanya memberikan jawaban sekadarnya. . "Saya akan menyimpan kenangan baik [di United], tapi saya tidak akan berbicara mengenai apa pun yang sedang terjadi di klub," jawab Mourinho ketika ditanya Sky Sports sembari berjalan keluar rumahnya di London. . "Manchester United memiliki masa depan tanpa saya, dan saya memiliki masa depan tanpa Manchester United. Urusan sudah selesai, itulah saya." . "Banyak manajer lain yang meninggalkan klub, lalu mereka berbicara panjang lebar tentang detail apa yang terjadi, tetang siapa yang harus disalahkan. Tapi itu bukan cara saya." . "Sampai saya kembali melatih, saya punya hak untuk menjalani kehidupan saya secara normal," imbuhnya sambil lalu. . Mourinho bertugas di Old Trafford sejak musim panas 2016, menggantikan Louis van Gaal, dan berhasil meraih Liga Europa dan Piala Liga di musim debutnya. Sayang, performa United setelahnya terbilang tidak stabil dan berpuncak pada keterpurukan di musim ini. Sebelum dipecat, Mourinho juga diketahui berselisih paham dengan sejumlah pemainnya, seperti Paul Pogba. . . #mourinho #manchesterunited #epl #instagoal

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Dec 19, 2018 at 8:43am PST