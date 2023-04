Frank Lampard Kembali Ke Chelsea! The Blues Tunjuk Sang Legenda Sebagai Manajer Interim

Frank Lampard dikabarkan telah sepakat dengan Chelsea untuk periode kedua sebagai manajer interim, menyusul pemecatan Graham Potter.

Lampard bersiap kembali untuk menjadi manajer interim

Legenda klub tersebut dipecat The Blues pada 2021

Bisa memimpin tim saat melawan Wolves

APA YANG TERJADI? Menurut The Athletic, kembalinya Lampard sekarang telah disetujui secara prinsip, sementara The Guardian melaporkan bahwa dia bisa berada di pinggir lapangan untuk memimpin Chelsea di pertandingan Liga Primer melawan Wolverhampton. Dia terlihat di tribun Stamford Bridge selama duel melawan Liverpool baru-baru ini.

Mantan gelandang Chelsea itu akan ditugaskan sementara hingga akhir musim karena klub masih terus mencari manajer permanen untuk menggantikan Graham Potter, yang dipecat pekan lalu. Lampard dilaporkan akan bekerja sama dengan Ashley Cole, Joe Edwards dan Chris Jones.

APA YANG DIKATAKAN: Sementara itu, pakar transfer Eropa Fabrizio Romano pun menyebutkan bahwa Lampard akan menjadi manajer interim The Blues, menuliskan di media sosialnya: "Frank Lampard akan menjadi manajer interim Chelsea yang baru - pada prinsipnya ada kesepakatan yang berlaku hingga akhir musim. Here we go."

"Lampard telah menerima kontrak jangka pendek. Chelsea akan melanjutkan proses atau pembicaraan untuk merekrut manajer baru untuk proyek jangka panjang."

GAMBARAN UMUM: Chelsea berencana untuk mengadakan wawancara dengan lima kandidat untuk manajer baru mereka, dengan Julian Nagelsmann dan Luis Enrique menjadi nama teratas saat ini. Lampard sebelumnya pernah menjadi bos The Blues dari Juli 2019 sampai Januari 2021, ketika dia diberhentikan dan digantikan oleh pemenang Liga Champions Thomas Tuchel.

APA SELANJUTNYA UNTUK CHELSEA? Dengan Lampard berpotensi memimpin ruang ganti, Chelsea bakal kembali beraksi di Liga Primer ketika melawan Wolves, Sabtu (8/4) malam WIB.