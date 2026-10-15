Frank de Boer soroti kesalahan besar pelatih Ajax Míchel Sánchez

Frank de Boer tidak memahami keputusan pelatih Ajax, Míchel, untuk menurunkan Jofre Torrents sejak awal dalam laga tandang yang berakhir dengan kekalahan bagi tim asal Amsterdam itu. Mantan pelatih Ajax tersebut menilai bek kiri berusia 19 tahun itu, yang baru pertama kali tampil sebagai starter, dihadapkan pada situasi yang terlalu berat. Ia lebih memilih Owen Wijndal masuk dalam susunan pemain awal.

Seusai pertandingan, De Boer sangat mengkritik keputusan Míchel di studio Ziggo Sport. "Lalu Anda menurunkan bek kiri yang belum pernah bermain... Saya tidak mau menyalahkannya karena ini bukan semata-mata kesalahannya. Namun, menurunkan pemain berusia 19 tahun itu untuk pertama kalinya dalam atmosfer sepanas itu... Sejujurnya, saya lebih memilih Wijndal."

Torrents didatangkan dari FC Barcelona pada musim panas lalu, tetapi nyaris tidak mendapat menit bermain di tim utama sebelum pertama kali menjadi starter untuk Ajax. Karena itu, De Boer sangat mempertanyakan keputusan untuk memainkan pemain Spanyol tersebut sejak awal, justru dalam laga tandang seperti itu.

Presenter Sam van Royen bertanya apakah Míchel telah melakukan kesalahan dengan keputusan itu. "Menurunkan pemain muda dalam pertandingan seperti itu selalu berisiko. Anda ingin mengawali pertandingan seperti itu dengan baik, tetapi dia hampir belum pernah bermain dalam pertandingan," kata mantan pelatih tim nasional tersebut.

Míchel juga mendapat pertanyaan seusai laga mengenai penampilan Jofre Torrents, yang berperan negatif dalam kedua gol yang bersarang di gawang Ajax. "Dia melakukan kesalahan pada gol kedua, tetapi penampilannya tidak buruk," jawab pelatih asal Spanyol itu.

Di studio Ziggo Sport, Van Royen menyinggung pemain-pemain muda lain yang dahulu mendapat kesempatan pada usia dini di bawah asuhan De Boer di Ajax. Namun, menurut mantan pelatih itu, perbandingan tersebut tidak tepat. "Mereka sudah membuktikan diri di tim kedua," kata De Boer. "Mereka sudah mendapat cukup menit bermain untuk menjadi kuat dan siap bermain di tim utama."

De Boer juga melihat Ajax kembali tidak menunjukkan kendali permainan yang biasanya harus diperlihatkan tim tersebut. "Momen-momen seperti itu biasanya Anda ciptakan sendiri. Jelas mereka sedang tidak dalam performa bagus karena kemampuan mempertahankan bola sering menunjukkan seberapa bagus sebuah tim."

Menurut De Boer, masalahnya lebih besar daripada sekadar keputusan menurunkan Torrents. "Terutama tim yang ingin mendominasi seperti Ajax harus mengandalkan hal itu. Hari ini mereka kembali tidak menunjukkannya, sehingga terus kebobolan. Hal itu benar-benar harus dihilangkan," kata mantan pemain tim nasional tersebut.



