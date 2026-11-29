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Frank de Boer mengecam cara Jeremie Frimpong bertahan saat Everton menyamakan skor menjadi 1-1 melawan Liverpool dalam Derbi Merseyside. Pemain timnas Belanda itu memasukkan bola ke gawang sendiri.

Saat bertandang ke markas Everton, Liverpool tampil cukup baik pada babak pertama setelah Dominik Szoboszlai membawa timnya unggul cepat. Namun, permainan Si Merah menurun sehingga mereka memberikan banyak tendangan bebas kepada lawan.

Pada menit ke-25, gol penyama kedudukan pun lahir dari salah satu tendangan bebas itu. Kiernan Dewsbury-Hall mengirim umpan silang deras, lalu Frimpong tanpa sengaja memasukkan bola ke gawang sendiri, melewati Alisson Becker. De Boer pun sangat kesal.

Pengamat itu terutama terganggu oleh sikap Frimpong, yang menurutnya hanya memperhatikan pemain lawan. Akibatnya, ia terlambat melihat bola datang.

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“Saya benar-benar muak melihat ini,” kata De Boer di studio Amazon Prime. “Saat menghadapi tendangan bebas, para pemain hanya melihat lawan mereka dan tidak lagi memperhatikan bola.”

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“Frimpong juga kembali melakukannya bersama Liverpool. Karena itulah ia memasukkan bola ke gawang sendiri,” ujarnya dengan kesal.

Blunder Frimpong akhirnya berdampak besar karena Liverpool gagal mencetak gol kedua. Pertandingan pun berakhir 1-1.

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Frimpong mendapat banyak kritik di media sosial. Para pendukung Liverpool ramai-ramai menyebutnya pembelian gagal dan menuntut agar bek sayap itu dicoret dari susunan pemain inti pilihan manajer Andoni Iraola.

Biasanya, pemain pinjaman dari FC Barcelona, Ronald Araújo, menjadi pilihan utama di posisi bek kanan, tetapi ia ternyata belum cukup bugar untuk menjadi starter pada hari Minggu. Araújo diperkirakan akan kembali menggusur Frimpong dari susunan pemain inti pada pertandingan berikutnya.