Frank de Boer dan Toby Alderweireld melontarkan kritik tajam di Ziggo Sport pada Kamis malam terhadap kemampuan bahasa Inggris pelatih Ajax, Míchel Sánchez, yang dinilai kurang memadai. Pelatih asal Spanyol itu, yang sudah tiga setengah bulan bekerja di Amsterdam, sangat kesulitan menyampaikan maksudnya dengan jelas setelah kekalahan menyakitkan 2-1 dari Hajduk Split. Cara Míchel menyampaikan pesannya membuat kedua analis itu sangat khawatir.

Míchel tampil di depan kamera Ziggo Sport setelah kekalahan memalukan di Conference League. Dengan bahasa Inggris yang tersendat-sendat, ia berusaha menjelaskan apa yang salah. "Saya pikir penampilan kami pada babak pertama tidak cukup bagus. Kami sering kehilangan bola saat menguasainya dan tidak punya cukup energi untuk menekan dengan baik ketika tidak menguasai bola," kata sang pelatih, yang juga menekankan bahwa Ajax tampil lebih baik setelah jeda. "Pada babak kedua kami mendominasi pertandingan dan pantas mendapatkan hasil lebih baik, tetapi dua kesalahan membuat kami kebobolan dua gol."

Míchel juga ditanya tentang penampilan Jofre Torrents, yang berperan negatif dalam kedua gol yang bersarang ke gawang Ajax. "Dia melakukan kesalahan pada gol kedua, tetapi penampilannya tidak buruk," jawab pelatih asal Spanyol itu. Sepanjang wawancara, ia kerap mencari-cari kata dan kesulitan menuntaskan kalimatnya.

Hal itu juga menarik perhatian di studio Ziggo Sport, tempat pembawa acara Sam van Royen mengangkat persoalan tersebut. "Saya juga melihat ini dari sudut pandang televisi, dan mungkin Anda tidak akan mengatakan ini jika mereka menang dan semuanya berjalan baik," ujar Van Royen membuka pembahasan. "Tapi soal bahasa Inggris, soal komunikasi, setelah kalah dalam pertandingan... ini terlihat kurang baik, bukan?"

Pertandingan berikutnya GRO Eredivisie 10.45 AJX

Alderweireld sependapat dan mempertanyakan bagaimana Míchel menyampaikan pesannya kepada para pemain Ajax. "Saya bertanya-tanya: bagaimana dia berkomunikasi dengan timnya? Apakah dalam bahasa Inggris atau bahasa Spanyol? Banyak orang tidak mengerti bahasa Spanyol. Mereka lebih memahami bahasa Inggris, tetapi kalau cara bicaranya seperti itu..." kata Alderweireld, yang tidak menutupi kekhawatirannya.

De Boer kemudian mendukungnya dengan penilaian keras: "Mendengarnya saja membuat saya tidak nyaman." Alderweireld melanjutkan: "Kalau Anda melakukan itu di ruang ganti, hasilnya persis sama," kata mantan bek itu, yang juga meragukan penggunaan penerjemah. "Misalnya dia berbicara dalam bahasa Spanyol dan orang lain menerjemahkannya, sering kali pesannya tidak lagi tersampaikan dengan cara yang sama. Mungkin cara dia menyampaikannya sedikit berbeda dari orang yang menerjemahkannya, jadi itu bukan hal yang ideal."

Van Royen mengemukakan kemungkinan Daley Blind berperan sebagai penerjemah. Menurut sang pembawa acara, Blind didatangkan sebagai semacam perpanjangan tangan Míchel. Alderweireld juga tidak melihatnya sebagai solusi ideal: "Selama ada perantara, tidak masalah apakah itu Daley Blind atau orang lain. Pada momen seperti itu, Anda harus menyampaikan semangat dan pengetahuan Anda. Sebuah tim harus benar-benar menyimak setiap kata Anda dan berpikir: oke, ya, itu dia."