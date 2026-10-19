Francesco Farioli berbicara dengan penuh respek tentang PSV menjelang pertemuan mereka pada Selasa di fase liga Liga Champions. Pelatih FC Porto itu juga berbicara tentang masa singkatnya di Ajax.

"PSV menjadi juara liga tiga kali berturut-turut, jadi mereka pantas mendapat respek. Namun, dengan dukungan suporter kami, kami bisa menang," kata Farioli dengan penuh semangat dalam sesi jumpa pers pada Senin menjelang lawatan PSV ke Portugal.

"Kami tahu kualitas PSV karena kami telah menganalisis pertandingan mereka dengan baik. Statistik mereka mengesankan. PSV mencetak lebih dari seratus gol di Eredivisie dalam tiga tahun berturut-turut dan menjadi juara tahun lalu dengan keunggulan hampir dua puluh poin. Jadi, tidak ada keraguan soal kualitas mereka," ujar pelatih asal Italia itu, seraya mengingatkan agar lawan pada Selasa tidak diremehkan.

Farioli menegaskan bahwa masa lalunya di Ajax tidak berperan dalam persiapan menghadapi PSV. "Masa lalu adalah masa lalu. Sekarang saya berada di klub lain dan mereka memiliki banyak pemain baru," kata pelatih yang dua kali mengalahkan PSV semasa menangani Ajax itu.

Meski gagal meraih gelar juara liga, pelatih Porto itu memiliki kenangan indah tentang musimnya di Ajax. "Itu pertama kalinya saya bekerja di klub yang benar-benar papan atas. Saya punya hubungan baik dengan orang-orang di Ajax dan jajaran direksi. Persahabatan itu pun tetap terjalin."

Farioli akan berhadapan dengan Bosz pada Selasa. Bosz juga pernah bekerja sebentar di Ajax. "Semua tim asuhannya memainkan sepakbola dengan ciri khas yang jelas. Mereka bermain menyerang dan dengan intensitas tinggi," kata Farioli memuji pelatih PSV itu.

Porto kalah dari Manchester City (0-2) dan Real Betis (3-2) di Liga Champions. PSV meraih satu poin melawan Shakhtar Donetsk (1-1) dan kalah tipis 1-0 di kandang RB Leipzig.