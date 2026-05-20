Francesco Farioli menanggapi kritik tajam dari Wesley Sneijder: 'Tapi dia pernah bermain di bawah asuhan Mourinho'

Kritik Wesley Sneijder terhadap gaya bermain Ajax di bawah asuhan Francesco Farioli masih terngiang-ngiang di benak sang pelatih asal Italia itu. Hal itu terlihat dari pernyataannya kepada Algemeen Dagblad.

Di Ajax, Farioli, antara lain oleh Sneijder, dituduh tidak memainkan ‘sepak bola Ajax yang sesungguhnya’. Namun, bagi Farioli hal itu tidaklah penting. “Dapat diprediksi, tidak menghibur… Bagi saya, bagian ini tidak terlalu penting,” katanya kepada AD. “Yang penting adalah para pemain percaya pada apa yang kami lakukan. Dan bahwa mereka memahami manfaatnya.”

“Wesley Sneijder adalah salah satu teman terbaik saya yang selalu mengatakan bahwa itu bukan sepak bola Ajax,” katanya sambil tersenyum. “Tapi dia bermain di bawah Mourinho di Internazionale. Eto’o saat itu seperti bek sayap. Sneijder memenangkan segalanya, sebagian karena dia juga mengutamakan tim. Dan saya baru-baru ini melihat dia mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa Mourinho benar-benar The Special One.”

“Yang ingin saya sampaikan adalah: entah Anda setuju atau tidak, jika seseorang mampu menciptakan mentalitas atau semangat tim yang membuat para pemain merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, maka itu adalah salah satu kualitas terbesar yang bisa dimiliki seorang pelatih. Menurut saya, itu lebih penting daripada ide taktis apa pun.”

Menurut pelatih yang sangat dicintai para pendukung Ajax ini, dia tidak banyak mengubah filosofi permainannya saat di Porto. Di liga Portugal, dia langsung menjadi juara pada musim pertamanya. “Mereka boleh menyerang saya dan staf dengan bazooka dalam survei anonim bulan ini. Tapi mereka tidak punya alasan untuk mengeluh. Mereka mengatakan merasa sangat nyaman dengan segala hal yang harus mereka lakukan di lapangan.”

Farioli berharap, meski gagal meraih gelar bersama Ajax, ia tetap dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan klub. “Jika sepak bola Belanda atau para pendukung Ajax menjadi lebih terbuka terhadap pelatih dan metode asing berkat masa kerja saya di Ajax, hal itu hanya akan membuat pengalaman tersebut semakin berharga bagi saya.”

“Tapi pesan kami sangat jelas,” lanjutnya. “Mungkin tidak selalu indah dan spektakuler, tapi kami langsung bisa bermain efektif dan kompetitif melawan PSV dan Feyenoord. Orang-orang memahami dan menghargai hal itu, sehingga kami berhasil mendekati keajaiban olahraga yang luar biasa.”