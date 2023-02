Fotografer Maafkan Ulah Sergio Ramos Usai PSG Dikalahkan Bayern Munich

Paris Saint-Germain defender Sergio Ramos said sorry for shoving a photographer after his team's defeat to Bayern Munich in the Champions League.

Telah diampuni setelah meminta maaf APA YANG TERJADI? Sergio Ramos tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya setelah PSG kalah 1-0 di kandang melawan Bayern Munich di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Para pemain PSG bertepuk tangan untuk suporter saat bubaran, tetapi Ramos terlihat mendorong seorang fotografer agar dia menyingkir. Sang bek kini telah meminta maaf atas tindakannya dan sudah dimaafkan oleh fotografer Markus Gilliar. View this post on Instagram APA YANG DIKATAKAN? "Kejutan di malam hari: Kemarin Sergio Ramos menghubungi saya secara pribadi dan meminta maaf atas perilakunya," tulis Gilliar di Instagram. "Permintaan maaf diterima, kasus selesai." Ramos pun menanggapi di media sosial dengan berterima kasih kepada Gilliar atas pesannya. GAMBARAN BESAR Insiden itu menyimpulkan malam yang kelam bagi PSG. Pasukan Christophe Galtier sekarang menghadapi perjuangan berat untuk lolos ke perempat-final kompetisi top Eropa, dengan leg kedua akan berlangsung di Allianz Arena. PSG juga kesulitan untuk mendapatkan performa terbaik di dalam negeri setelah dikalahkan 3-1 oleh Monaco di matchday sebelumnya. DALAM FOTO

Getty TAHUKAH ANDA? PSG telah kalah lima dari 11 pertandingan mereka di semua kompetisi pada 2023 (W5 D1), sudah lebih banyak dari pada keseluruhan tahun 2022 (empat dari 46 laga). BERIKUTNYA BUAT RAMOS? Bek veteran itu dan PSG akan kembali beraksi pada hari Minggu di Ligue 1 melawan Lille.

