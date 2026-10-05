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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Foto: Ronaldo abaikan krisis Jesus dengan senyum lebar

Al Nassr FC vs Al Diriyah
Al Nassr FC
Al Diriyah
Saudi Pro League
C. Ronaldo
J. Jesus
Arab Saudi
Portugal

Apa yang dia lakukan?

Cristiano Ronaldo tidak membutuhkan banyak kata untuk merespons kontroversi yang menyelimutinya dalam beberapa hari terakhir. Ia memilih kembalinya ke latihan Al Nassr sebagai pesan pertamanya usai krisis yang mempertemukannya dengan pelatih Portugal, Jorge Jesus.

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Ronaldo bergabung dengan latihan Al Nassr pada hari Senin ini, tampil untuk pertama kalinya sejak meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal. Senyum lebar terlihat di wajahnya, sebuah pemandangan yang mencerminkan fokusnya pada fase mendatang, sembari mengabaikan pembicaraan yang mengaitkannya dengan krisis terbaru bersama Jesus.

Periode belakangan ini menyaksikan kontroversi besar seputar hubungan Ronaldo dengan pelatih timnas Portugal, setelah sang kapten Portugal tidak tampil dalam laga melawan Norwegia. Spekulasi mengenai masa depannya bersama timnas pun kian meningkat, hingga akhirnya ia meninggalkan pemusatan latihan Portugal dan kembali ke klubnya.

Kini Ronaldo mulai memusatkan perhatian pada tugasnya bersama Al Nassr, yang tengah bersiap melanjutkan kompetisi Liga Roshn Saudi usai jeda internasional. Tim terus menyiapkan diri untuk laga berikutnya yang mempertemukan mereka dengan Al Diriyah.

Al Nassr bersiap menghadapi Al Diriyah pada Jumat malam mendatang, dalam rangkaian pertandingan pekan kedelapan Liga Roshn Pro. Dalam laga ini, tim berharap dapat melanjutkan hasil-hasil positif mereka, sementara Ronaldo akan menjadi salah satu nama paling menonjol yang kemunculannya dinanti para penonton setelah kembali ke latihan.

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