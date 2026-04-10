Foto: Para pemain Bayern mengejutkan Kompany setelah laga melawan Real Madrid

Para pemain Bayern Munich memberikan kejutan kepada pelatih asal Belgia mereka, Vincent Kompany, setelah tim Bavaria itu mengalahkan Real Madrid dengan skor 2-1 pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Pertandingan leg pertama digelar di Stadion Santiago Bernabéu, sementara kedua tim akan bertemu di Allianz Arena pada Rabu mendatang dalam laga leg kedua.

Akun resmi "Bayern Munich" di platform "X" membagikan foto-foto para pemain tim dari salah satu sesi latihan, dan menulis: "Pesta kejutan untuk Vincent Kompany".

Mereka menambahkan: "Para pemain, Presiden Herbert Hainer, dan jajaran manajemen klub menyelenggarakan perayaan kejutan untuk ulang tahun pelatih asal Belgia tersebut."





Perlu dicatat bahwa pelatih asal Belgia itu menggambarkan kemenangan atas Real Madrid sebagai babak pertama dari pertandingan yang panjang, dan ia menyatakan setelah pertandingan: "Tidak ada ruang untuk perayaan besar atau rasa puas sepenuhnya, melainkan harus bersiap dengan kuat untuk leg penentuan di Allianz Arena."

Ia menjelaskan bahwa tim menunjukkan semangat juang dan performa berkualitas yang memungkinkan mereka unggul dengan nyaman, namun ia memperingatkan para pemain tentang kemampuan lawan untuk menciptakan peluang berbahaya kapan saja berkat kualitasnya yang tinggi, seraya menyerukan perbaikan pada beberapa aspek pertahanan dan perhatian untuk menyelesaikan serangan dengan lebih akurat.



