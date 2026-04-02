Foto: Legenda Afrika mendukung Yamal pasca skandal rasisme

Salah satu legenda benua Afrika, Lamine Yamal, bintang Barcelona, mengecam sorakan rasis yang menghina yang terjadi dalam pertandingan persahabatan antara Spanyol dan Mesir.

Yamal menunjukkan kekesalannya yang mendalam dan mengatakan melalui akun Instagram-nya, "Saya tahu bahwa teriakan 'siapa yang tidak melompat adalah Muslim' ditujukan kepada tim lawan, dan bukan sesuatu yang bersifat pribadi terhadap saya, tetapi sebagai seorang Muslim, hal itu tetap dianggap tidak menghormati dan tidak dapat diterima."

Dia menambahkan, "Saya mengerti bahwa tidak semua pendukung seperti itu, tetapi bagi mereka yang meneriakkan yel-yel semacam ini, menggunakan agama sebagai alat ejekan di lapangan, membuat kalian terlihat sebagai orang-orang yang bodoh dan rasis."

Situs "Foot Africa" melaporkan bahwa Didier Drogba, legenda Pantai Gading, mengomentari postingan Lamine Yamal di Instagram, mengungkapkan dukungannya yang kuat kepada bintang Barcelona tersebut.

Drogba menulis kepada Yamal, "Selalu bangga dengan budaya dan jati dirimu, Lamine Yamal."

