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Vinicius JuniorGetty Images

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Foto: Komentar Pertama Vinicius Usai Berakhirnya Drama Kepergiannya

Transfers
LaLiga
Real Madrid
Vinicius Junior
Spanyol
Brasil

Bintang Real Madrid asal Brasil, Vinicius Junior, memberikan komentar mengenai perpanjangan kontraknya bersama Los Merengues, setelah melalui periode negosiasi yang panjang antara kedua belah pihak.

Kontrak lama Vinicius seharusnya berakhir pada musim panas mendatang, di tengah meningkatnya minat dari Arsenal. Kekhawatiran Los Blancos pun kian membesar terkait kemungkinan hengkangnya sang pemain secara cuma-cuma di akhir kontraknya pada musim panas 2027.

Negosiasi perpanjangan kontrak berlangsung dalam waktu yang lama, sebelum akhirnya Real Madrid berhasil mengikat sang pemain dengan kontrak baru hingga musim panas 2032.

Vinicius menulis melalui akun Instagram-nya, "8 tahun di Bernabeu, terasa begitu singkat.. 6 tahun lagi dan selamanya".

Sebelumnya, Real Madrid telah merilis pernyataan resmi yang menyatakan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Vinicius untuk memperpanjang kontrak sang pemain, sehingga ia tetap terikat dengan klub hingga 30 Juni 2032.

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Vinicius Junior bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2018, ketika usianya masih 18 tahun. 

Selama 8 musim membela kostum tim, Vinicius telah menjalani 375 pertandingan, mencetak 128 gol, serta meraih 14 gelar.

Vinicius Juniorkooora

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