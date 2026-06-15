Foto.. Bellingham mengejutkan mantan bintang Real Madrid dengan hadiah istimewa

Dalam sebuah gestur elegan yang mencerminkan semangat saling menghormati di dalam lingkungan Real Madrid, bintang Inggris Jude Bellingham mengucapkan selamat tinggal kepada rekan setimnya asal Skotlandia, Caroline Weir, dengan cara yang penuh kelembutan, setelah pengumuman resmi mengenai kepergiannya dari klub.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Bellingham mengirimkan hadiah khusus kepada Weir, disertai dengan pesan pribadi yang hangat, yang menunjukkan betapa besar penghargaan yang diberikan oleh gelandang muda tersebut kepada salah satu pemain terkemuka tim wanita dalam beberapa tahun terakhir.

Bellingham menulis dalam pesan tersebut: "Untuk Caroline, sungguh suatu kehormatan bisa bertemu denganmu... Semoga sukses dalam langkahmu selanjutnya... Dengan cinta dan kekaguman yang tulus."

Tindakan ini mendapat pujian luas dari para penggemar, terutama karena datang dari salah satu bintang utama tim utama pria kepada seorang pemain tim wanita, yang mencerminkan keharmonisan dan saling menghormati di antara para bintang di dalam klub Real Madrid.

Caroline Weir meninggalkan Real Madrid setelah empat musim yang penuh prestasi, di mana ia meninggalkan jejak sejarah yang tak terhapuskan. Pemain internasional Skotlandia ini meninggalkan klub sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah tim wanita dengan 63 gol dalam 125 pertandingan resmi, serta memimpin daftar pemberi assist, sehingga namanya tercatat sebagai salah satu pemain terhebat yang pernah mengenakan seragam putih.

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Dalam pernyataan resmi, klub memuji "komitmen profesional, dedikasi, dan jiwa kepemimpinan Weir", menegaskan bahwa ia merupakan pilar utama dalam perkembangan tim wanita selama empat tahun terakhir.

Kepergian Weir menandai berakhirnya era penting dalam sejarah tim wanita Real Madrid, sementara ungkapan penghargaan seperti pesan dari Bellingham menjadi bukti status istimewa yang dimilikinya di klub, baik secara olahraga maupun kemanusiaan.