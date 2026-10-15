Foto: Barcelona tampil dengan jersey baru di El Clasico

Barcelona bersiap menjalani laga El Clasico melawan Real Madrid di Stadion "Camp Nou" pada 25 Oktober mendatang, dalam pekan ke-10 LaLiga, dengan mengenakan jersey yang berbeda.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Barcelona kembali akan menggabungkan sepak bola, musik, dan fesyen dalam versi baru kolaborasinya dengan "Spotify", sponsor jersey klub Catalunya tersebut.

Mereka menambahkan: "Kali ini, bintangnya adalah seniman Amerika Tyler, the Creator, yang merek pakaiannya, Golf Wang (Golf), akan tampil pada jersey yang dikenakan Blaugrana saat menghadapi Real Madrid.

Jersey tersebut akan diluncurkan dan bisa dibeli di toko-toko resmi klub mulai hari Kamis mendatang dengan harga mulai dari 499,99 euro, menurut surat kabar Catalunya itu.

Disebutkan pula bahwa inisiatif ini menghadirkan unsur baru dibandingkan kolaborasi-kolaborasi Spotify sebelumnya dengan Barcelona, karena peran Tyler, the Creator, tidak hanya terbatas pada memberikan sentuhannya pada jersey klub, tetapi ia juga akan memimpin arah kreatif kampanye visual dan audio yang mengiringinya.

Tyler, the Creator, merupakan figur terkemuka di dunia musik dan budaya Amerika kontemporer, di mana karyanya memadukan berbagai genre musik seperti hip hop, R&B, soul, dan funk, dengan suara-suara eksperimental, serta menonjol dengan identitas visual yang khas. Salah satu lagunya yang paling terkenal adalah "See You Again" yang telah melampaui 3 miliar pendengar di Spotify.



