Foto: Apakah Al Ain Sengaja Mengejek Cristiano Ronaldo?

Akun resmi klub Uni Emirat Arab, Al Ain, mengejutkan semua orang melalui platform "X" dengan tindakan mencolok usai kemenangan besar atas Al Nassr dengan skor telak empat gol tanpa balas, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada pekan pertama turnamen Liga Champions Asia Elite.

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Laga tersebut menyaksikan sebuah momen yang memicu kontroversi luas, setelah Cristiano Ronaldo terjatuh di dalam kotak penalti Al Ain saat salah satu upaya serangannya, tanpa adanya kontak yang jelas dengan salah satu pemain tim Uni Emirat Arab, hingga momen itu dengan cepat menyebar melalui platform media sosial.

Insiden itu memicu reaksi besar di kalangan suporter Al Nassr, terutama setelah beredar secara luas, sementara di sisi lain suporter Al Ain menyikapi adegan tersebut dengan cara mengejek, memanfaatkan jatuhnya bintang Portugal itu dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan bersejarah bagi tim Uni Emirat Arab.

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Selepas pertandingan, akun resmi klub Al Ain mengunggah sebuah foto Ronaldo saat terjatuh di dalam kotak penalti, dalam isyarat yang tampak menyindir momen yang memicu kontroversi tersebut, dan menyertakannya dengan komentar singkat yang berbunyi: "Rumput di Al Ain tampaknya memang tak tertahankan."

Para pengikut memberikan reaksi luas terhadap unggahan Al Ain, di mana sebagian menganggapnya hanya sekadar komentar sindiran atas momen yang terjadi di dalam pertandingan, sementara yang lain menilai bahwa pemilihan foto Ronaldo secara khusus dan komentar dengan cara seperti itu mengandung pesan provokatif bagi bintang Portugal tersebut serta suporter Al Nassr.

Sindiran ini datang pada malam yang sangat sulit bagi Ronaldo dan rekan-rekannya, setelah Al Ain berhasil menjatuhkan Al Nassr dengan skor telak empat gol tanpa balas, dalam pertandingan yang selama itu tim Uni Emirat Arab memaksakan keunggulannya, sementara tim Arab Saudi mengalami masalah yang jelas baik di lini pertahanan maupun serangan.