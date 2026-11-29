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Fortuna Sittard menelan kekalahan pertama di Eredivisie sejak 12 September. Tim asuhan Danny Buijs sempat tampak akan meraih poin penuh di kandang, tetapi sc Heerenveen mencetak dua gol pada menit-menit akhir untuk menang 2-1.

Heerenveen lebih banyak menguasai bola dalam babak pertama yang berjalan alot, tetapi tidak menciptakan peluang yang benar-benar besar. Ringo Meerveld paling dekat dengan gol pembuka, namun Luuk Koopmans sigap melakukan penyelamatan.

Meski jarang menguasai bola, Fortuna justru mampu menciptakan beberapa peluang. Setelah serangan balik yang cepat, tembakan Kristoffer Peterson diamankan Bernt Klaverboer, sementara sundulan Rodrigo Guth dari sepak pojok Mohammed Ihattaren melambung tipis di atas gawang.

Dengan demikian, tidak ada gol yang tercipta sebelum jeda di Sittard. Namun, keadaan segera berubah setelah turun minum. Sepak pojok Shiloh ‘t Zand disambut sundulan Justin Hübner yang menghunjam gawang: 1-0.

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Gol itu membuat Fortuna semakin fokus bertahan. Tim Buijs mempersempit ruang gerak lawan sebisa mungkin, dan Heerenveen kesulitan menghadapinya.

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Peluang pun jarang tercipta, sementara kesempatan yang didapat Heerenveen gagal dimanfaatkan. Tembakan keras Maxence Rivera ditepis Koopmans hingga membentur mistar, sedangkan kemelut di depan gawang juga tidak membuahkan hasil bagi tim dari Friesland itu.

Pada menit ke-80, Dylan Vente mengira telah mencetak gol penyeimbang. Namun, wasit Jannick van der Laan melihat adanya pelanggaran oleh Robert Uldrikis. Kakinya yang terangkat tinggi nyaris mengenai wajah pemain lawan, sehingga gol tersebut dianulir.

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Meski begitu, Heerenveen terus menggempur pada akhir pertandingan dan peluang mulai berdatangan. Vente dua kali mendapat peluang emas, tetapi penyelesaian akhir sang penyerang tidak akurat. Gol penyama kedudukan akhirnya tetap tercipta: sentuhan Uldrikis membuat bola mengenai Guth sebelum masuk ke gawang.

Kegembiraan meledak di tribune tim tamu, tempat para pendukung Heerenveen yang datang merayakan satu poin. Namun, satu menit kemudian hasilnya menjadi lebih baik lagi bagi mereka. Setelah kemelut luar biasa di kotak penalti, bola jatuh ke kaki Luca Oyen, yang mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-1 pada masa tambahan waktu. Tiga poin pun dibawa pulang ke Heerenveen, yang meraih kemenangan keenam beruntun dan kini menempati posisi di antara tim-tim papan atas Eredivisie.