Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Fortuna Sittard tampil baik selepas jeda internasional. Tim asuhan pelatih yang akan hengkang, Danny Buijs, menang 0-1 atas Go Ahead Eagles di Deventer dan memberi mereka kekalahan kandang pertama musim ini. Anthony Descotte mencetak satu-satunya gol sesaat setelah turun minum. Berkat tiga poin tersebut, Fortuna mantap di posisi ketujuh, sementara Go Ahead berada di posisi kesembilan dengan enam poin lebih sedikit.

Setelah awal laga yang kurang menarik, peluang serius pertama akhirnya muncul pada pertengahan babak pertama. Melle Meulensteen menerima bola di sekitar kotak penalti dan menyambarnya dengan baik. Namun, Luuk Koopmans sigap menepis bola dari sudut gawang.

Momen itu menambah kepercayaan diri Go Ahead. Pencetak gol terbanyak mereka, Sören Tengstedt, nyaris mencetak gol kesepuluhnya di Eredivisie musim ini. Pemain Denmark berusia 26 tahun itu melepaskan tembakan keras sambil berputar, tetapi bola melenceng tipis. Tak lama kemudian, tembakannya mengarah tepat ke Koopmans.

Go Ahead jelas telah mengambil inisiatif dan praktis tidak melepaskannya sepanjang sisa pertandingan, meski Fortuna sempat mendapat beberapa peluang melalui Sven Simons dan Anthony Descotte tepat sebelum turun minum.

Iklan Iklan

Sesaat setelah turun minum, tim asal Limburg itu justru mencetak gol. Mohamed Ihattaren mengawali prosesnya dengan umpan terobosan apik kepada pemain pengganti Kristoffer Peterson. Pemain Swedia itu mengirim umpan silang mendatar yang dengan mudah diselesaikan Descotte: 0-1.

Topik Terkait

Go Ahead tampak segera menyamakan kedudukan ketika Meulensteen menuntaskan umpan Victor Edvardsen. Namun, tayangan ulang menunjukkan bahwa pemain Swedia itu berada dalam posisi offside saat menerima bola.

Sekitar 20 menit menjelang akhir laga, Go Ahead semestinya bisa mencetak gol setelah mendapat beberapa peluang emas dalam hitungan detik. Kemelut di depan gawang serta upaya Mathis Suray, Stefán Ingi Sigurdarson, dan Joris Kramer, yang membuat para suporter tak percaya, semuanya gagal membuahkan hasil.

Iklan

Go Ahead terus menekan. Tomas Gálvez, yang masuk menggantikan Thibo Baeten, melepaskan tembakan keras ke arah gawang, tetapi Koopmans kembali bereaksi dengan penyelamatan refleks yang apik.

Bek tengah Gerrit Nauber, yang ditugaskan mengacaukan pertahanan lawan di lini depan, juga tak mampu membalikkan keadaan. Pekan depan, Fortuna menjamu tim lain yang sedang tampil bagus, sc Heerenveen. Go Ahead akan bertandang ke markas PSV.