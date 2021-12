Football Manager 2022: Cara Mendapatkan Jersey, Wajah Pemain, Juventus & Manchester United

Karena masalah lisensi, beberapa elemen di gim Football Manager 2022 seperti nama klub hingga jersey tidak bisa dimunculkan.

Juventus dan Manchester United adalah klub-klub yang namanya berubah di gim simulasi sepakbola populer tersebut. Namun jangan berkecil hati karena Anda bisa mengatasinya dengan cara yang kami bagikan.

Lebih jauh, di sini kami juga akan berbagi trik agar Anda bisa mendapatkan jersey riil serta wajah pemain. Simak!

Cara Mendapatkan Jersey Di Football Manager 2022

Mendapatkan jersey riil di Football Manager 2022 cukup mudah, Anda bisa melakukan ini:

1. Kunjungi sortitoutsi.net, dan cari menu ‘Essentials’ di pojok atas.

2. Klik 'Football Manager 2022 Kits', yang akan mengarahkan Anda untuk memilih begitu banyak desain jersey.

3. Langkah berikutnya adalah memindahkan hasil unduhan ke folder FM22:

- Di PC/Windows: My Documents/Sports Interactive/Football Manager 2022/graphics

- Di Mac: /Users/<nama Anda>/Library/Application Support/Sports Interactive/Football Manager 2022/graphics

Cara Mendapatkan Wajah Pemain Di Football Manager 2022

Anda mungkin juga ingin profil setiap pemain dihiasi dengan wajah asli mereka. Proses untuk melakukannya pun hampir mirip:

1. Di sortitoutsi.net, pilih opsi ‘Football Manager 2022 player faces’ di Essentials.

2. Kami merekomendasikan memilih Cut Out Player Faces Megapack, karena memiliki database terbesar.

3. Setelah diunduh, cukup pindahkan ke folder ‘graphics’ gim Anda, seperti sebelumnya.

Cara Mendapatkan Nama Juventus Dan Manchester United Di Football Manager 2022

Terakhir, inilah cara memunculkan nama Juventus dan Manchester United mengingat mereka tidak berlisensi.

1. Di sortitoutsi.net, pilih opsi ‘Football Manager 2022 Real Name Fix with Real Juventus/Man Utd Teams’ di Essentials.

2. Selanjutnya, unduh. Dari sini, Anda harus mengutak-atik file gim:

- Di PC, buka Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\Football Manager 2022\data\database\db\2200, and delete the dbc, edt, and lnc folders. Ulangi proses ini pada folder 2201.

- Di MAC, Anda dapat menemukannya di sini: /Users/username/Library/Application Support/Steam/SteamApps/common/FootballManager2022/data/database/db/2200. Anda juga harus menghapus folder 2201.

Dengan semua langkah ini selesai, Anda akan memiliki database FM22 terbaru. Selamat menikmati!