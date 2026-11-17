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Gaetano Auteri akan tetap menjadi pelatih Foggia. Klub memutuskan untuk mempertahankan kepercayaan kepadanya setelah pembicaraan panjang pada Senin. Dalam pembicaraan itu, kedua pihak mengevaluasi situasi tim dan langkah yang akan ditempuh selanjutnya.

Pertemuan tersebut berakhir dengan kesepakatan untuk melanjutkan kerja sama, menjaga kesinambungan proyek teknis, dan mempertahankan Auteri sebagai pelatih Foggia.

Namun, kini dibutuhkan respons nyata di lapangan. Foggia harus membalikkan keadaan dan kembali meraih hasil mulai dari laga liga berikutnya, yang dijadwalkan berlangsung Minggu, 22 November pukul 12.30 melawan Scafatese.

Posisi di klasemen menuntut perubahan: Foggia saat ini berada di peringkat ke-17 dengan 15 poin dan perlu kembali meraih poin untuk menjauh dari zona paling berbahaya serta naik di klasemen.

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