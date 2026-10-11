Foggia resmi mendatangkan amunisi baru di lini serang dari Prancis

Tambahan baru di lini serang untuk Foggia. Klub asal Puglia itu memang telah meresmikan perekrutan Noé Clergé hingga Juni mendatang. Berikut pernyataan resmi AC Milan: "Calcio Foggia 1920 mengumumkan - telah mengakuisisi secara permanen hak atas jasa olahraga pemain Noé Clergé, yang mengikatkan diri dengan klub Foggia hingga 30 Juni 2027, dengan opsi perpanjangan dalam kondisi tertentu. -





Penyerang sayap kiri yang lahir di Prancis pada 7 Mei 2004 itu berkembang dalam sepak bolanya di kancah Prancis dengan menunjukkan kualitas atletik dan teknik yang sangat baik. Setelah tampil menonjol di level usia muda di akademi FC 93, ia bergabung dengan Racing Club de France, tempat ia menghadapi kompetisi National 3 dan National 1, sekaligus menegaskan dirinya sebagai profil dengan prospek besar, kecepatan, dan kualitas untuk lini serang Foggia. Selamat datang, Noé!"