Foggia, Cianci selangkah lagi: dialah bomber untuk Auteri

Pietro Cianci, penyerang 30 tahun yang bermain untuk Arezzo, adalah target utama Foggia yang sedang mencari penyerang tengah yang benar-benar bisa diandalkan untuk level kompetisi ini, dengan peluang besar operasi ini bisa terwujud. Arezzo meminta kompensasi atas status kepemilikan pemain tersebut, yang menginginkan kontrak tiga tahun untuk bergabung dengan Foggia.





Namun, hingga Sabtu negosiasi ini tidak akan bisa rampung karena Arezzo bermain di markas Avellino dan memiliki masalah di lini serang akibat masalah otot Alberto Cerri yang, dalam beberapa jam ke depan, harus menjalani MRI untuk memahami tingkat cederanya. Mario Ravasio, yang juga masuk dalam daftar keinginan klub Foggia, sedang dalam proses keluar dan karena itu Pietro Cianci sangat mungkin akan memimpin lini serang Arezzo dalam laga tandang di Irpinia. Jika Foggia mampu memenuhi permintaan klub asal Toscana dan pemain asal Bari itu, maka mulai pekan depan mereka sudah bisa mengumumkan penyerang yang telah mencetak 93 gol dalam 414 pertandingan sepanjang kariernya.